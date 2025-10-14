Cameroun: Présidentielle au pays - En attendant les résultats officiels, des candidats prennent la parole

14 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Amélie Tulet

Au Cameroun, deux jours après la présidentielle du 12 octobre 2025, pour le moment, pas de résultats officiels, ni partiels, ni provisoires. Les textes prévoient que seul le Conseil constitutionnel les proclame. Et il a un délai de quinze jours pour le faire. Néanmoins, les candidats qui ont participé au scrutin ont commencé à faire des premières déclarations. Détails.

La déclaration la plus récente est celle du candidat Issa Tchiroma Bakary. Dans une vidéo, diffusée ce mardi, il annonce qu'il présentera dans les jours qui viennent « un rapport détaillé » sur le scrutin de dimanche au Cameroun. Il se dit « profondément ému » et appelle les autorités « à respecter le choix du peuple ».

En réaction, une source proche du gouvernement renvoie le candidat à ses déclarations de 2018, quand Maurice Kamto avait revendiqué sa victoire, Issa Tchiroma Bakary, alors ministre, avait expliqué qu'il n'était pas possible de se déclarer élu tant que les commissions départementales de vote n'avaient pas fini leur collecte. Et, la veille, le ministre Grégoire Owona avait posté sur le réseau social X : « Tchiroma n'a pas gagné et il n'a pas les PV » des bureaux de vote.

« Prudence » et « patience »

Quant à Cabral Libii, le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) invite les Camerounais « à la prudence » et « à la patience » jusqu'à la fin du travail de compilation.

Le benjamin de cette élection, Samuel Hiram Iyodi, déclare que, par cohérence avec sa campagne, il se rangera « assurément du côté de la volonté du peuple ».

D'autres déclarations sont attendues, comme celle de Joshua Osih, candidat du Social Democratic Front (SDF) et de Patricia Hermine Tomaïno Ndam Njoya, candidate de l'Union démocratique du Cameroun (UDC).

