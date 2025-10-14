Bénin: Présidentielle au pays - Le parti d'opposition Les Démocrates nomme Renaud Vignilé Agbodjo en tant que son candidat

Au Bénin, le parti d'opposition Les Démocrates a désigné ce 14 octobre 2025 son candidat pour la présidentielle du 12 avril prochain : le jeune avocat Renaud Vignilé Agbodjo. Une surprise, pour les observateurs du monde politique béninois.

Le parti d'opposition Les Démocrates a désigné son candidat pour l'élection présidentielle du mois d'avril 2026 au Bénin. Il s'agit du jeune avocat Renaud Vignilé Agbodjo.

Le choix a été rendu public aux premières heures de mardi 14 octobre qui est également la date de clôture du dépôt des candidatures à la Commission électorale nationale autonome.

Une surprise parmi 35 prétendants

Renaud Vignilé Agbodjo surgit des rangs du parti comme une surprise pour les observateurs. Quand on évoque les poids lourds du parti ou les candidats naturellement pressentis, son nom n'apparaît pas en première position. Et c'est pourtant lui qui s'impose comme le grand favori du comité de candidature, arrivant en tête parmi 35 prétendants.

Cet avocat de 43 ans, formé en Côte d'Ivoire et au Bénin, est conseiller juridique du parti. Plusieurs de ses dossiers attestent de son engagement politique : il a défendu des syndicalistes, l'homme d'affaires Sébastien Adjavon et, surtout, l'opposante Reckya Madougou, actuellement incarcérée pour une peine de 20 ans pour complicité de terrorisme. Parallèlement à son rôle auprès du parti, il préside l'Union des jeunes avocats du Bénin.

Apaiser les tensions au sein du parti

Dans cette course à la désignation figurait également Eric Houndété, un poids lourd du parti. Ce dernier n'a pas fait de déclaration publique. Les images diffusées après l'annonce montrent les deux hommes se saluer brièvement.

Un des premiers chantiers de Renaud Vignilé Agbodjo sera d'apaiser les tensions au sein du parti et de réconcilier ceux qui auraient espéré voir triompher un autre candidat.