Soudan: El-Fasher plongée dans la terreur, la guerre replonge le Darfour dans l'horreur

Le Soudan s'enfonce un peu plus chaque jour dans le chaos, et la ville d'El-Fasher, au Darfour, en est devenue le funeste symbole. Entre le 11 et le 13 octobre 2025, plus de 60 civils ont péri dans de violentes attaques menées contre des quartiers résidentiels, des mosquées et des hôpitaux.

Les combats opposent principalement l'armée régulière soudanaise aux Forces de soutien rapide (FSR), une milice paramilitaire redoutée, dans une lutte sans merci pour le contrôle du territoire.

La situation humanitaire, déjà catastrophique, s'est dramatiquement dégradée.

Hôpitaux débordés, écoles fermées, et un afflux massif de déplacés marquent le quotidien d'une population en état de choc. Nombre de familles, arrachées à leurs foyers par les bombardements et les incursions armées, errent désormais à la recherche d'un abri, de nourriture et de sécurité, alors que l'aide internationale se heurte à d'innombrables obstacles logistiques et sécuritaires.

La communauté internationale s'inquiète du spectre d'un nouveau génocide, alors que des appels à un cessez-le-feu et à l'ouverture de corridors humanitaires restent lettre morte. Les Nations unies, impuissantes face à la violence, tirent la sonnette d'alarme sur les risques d'embrasement régional et la multiplication des exactions contre les civils.

Malgré la gravité de la situation, les pourparlers entre factions rivales stagnent, et la population paie chaque jour un tribut sanglant à une guerre devenue endémique. Dix-huit mois après le début de cette nouvelle déflagration, le Darfour vit à nouveau sous la menace d'une crise humanitaire d'ampleur historique, où espoir et survie ne tiennent plus qu'à un fil.