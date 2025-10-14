Gabon: Un portail pour renforcer la transparence dans le secteur minier

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des ressources naturelles, le Ministère des Mines et des Ressources Géologiques annonce le lancement officiel de son portail institutionnel dédié à l'information minière : www.minesetgeologie.ga

Accessible à tous, ce site web constitue un outil stratégique de transparence. Il centralise et rend publiques les informations essentielles relatives aux titres miniers, aux procédures administratives d'octroi et de gestion des permis, ainsi qu'aux données de suivi du secteur extractif.

Pensé pour les citoyens, les opérateurs économiques, les partenaires techniques et financiers, ce portail vise à rendre plus lisible l'action de l'État dans le domaine minier et à faciliter l'accès à une information fiable, actualisée et vérifiable.

Cette initiative s'inscrit dans la vision de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement qui fait de la transparence et de la responsabilité publique des piliers majeurs de la gouvernance nationale.

Le lancement du portail minesetgeologie.ga a d'ores et déjà été salué par l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), qui y voit un levier concret de renforcement de la gouvernance et de la traçabilité dans le secteur extractif.

Ce projet marque une étape décisive vers une plus grande accessibilité des données publiques, conformément aux standards internationaux de transparence et de redevabilité.