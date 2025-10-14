Tunisie: Transition énergétique - Des efforts pour développer le secteur de mobilité électrique

Le secteur public, en partenariat avec le secteur privé, notamment le cluster Mecatronic Tunisie, vise à créer des projets de coopération pour des projets collaboratifs de développement industriel et de consolider la culture de l'innovation en soutenant le rapprochement entre les industriels et les centres de recherche scientifique.

Le secrétaire d'Etat chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, a présidé vendredi une séance de travail avec des représentants du cluster Mecatronic Tunisie, et ce, en présence du directeur général du pôle de développement «Novation City» de la Ville de Sousse, Hichem Turki, du directeur général de l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, Anme, Nafaa Bakari, et du directeur général des industries de laboratoire, Fathi Sahlaoui. Lors de cette réunion, qui a eu lieu au siège du ministère, un certain nombre de projets liés à la mobilité électrique et à la micro-mobilité ont été présentés.

La séance de travail a porté, d'après un communiqué du département, sur les orientations du ministère dans le développement de ce domaine, qui prévoient de compléter le cadre législatif du domaine de la mobilité électrique et d'encourager la fabrication de composants des voitures électriques. Ces derniers représentent une locomotive pour les investissements industriels afin d'accroître la compétitivité du secteur industriel.

Il est à noter que le cluster Mecatronic Tunisie comprend 75 entreprises industrielles actives dans les domaines des industries mécaniques, électriques, électroniques, métalliques, plastiques et des technologies de l'information.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers de nombreuses initiatives, le cluster cherche à élargir les domaines de coopération entre les différents acteurs du domaine de l'innovation et du développement technologique industriel afin de créer des projets de coopération pour des projets collaboratifs de développement industriel et de consolider la culture de l'innovation en soutenant le rapprochement entre les industriels et les centres de recherche scientifique.

Aussi, ces coopérations visent à créer des initiatives à travers les efforts d'équipes de travail qui contribuent au développement de plusieurs secteurs tels que les industries électroniques, la mobilité légère et les semi-conducteurs.