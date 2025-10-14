Angola: La vaccination contre le cancer du col de l'utérus débutera à l'échelle nationale le 27 octobre

Luanda — La vaccination contre le cancer du col de l'utérus pour les filles âgées de 9 à 12 ans débutera à l'échelle nationale le 27 octobre, a annoncé lundi à Luanda la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Selon la gouvernante, qui s'exprimait lors du lancement de la campagne, le processus de vaccination se déroulera en deux phases : la première débutera à la date indiquée ci-dessus et se terminera le 7 novembre.

Elle a précisé que l'équipe du ministère de la Santé interviendra dans les écoles, en collaboration avec les enseignants et les éducateurs, puis se déplacera dans les unités de santé, les centres de vaccination à haut débit, et les équipes mobiles se chargeront des zones les plus reculées du pays.

La deuxième phase débutera en 2026, date à laquelle le vaccin sera intégré au calendrier national, garantissant ainsi la vaccination annuelle de toutes les filles de 9 ans.

« Après seize ans de préparation, d'études et de négociations, l'Angola est prêt à protéger scientifiquement et équitablement les filles de 9 à 12 ans en administrant le vaccin Cecolin, sûr, efficace, gratuit et certifié par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) », a-t-elle déclaré.

La ministre a souligné que ce vaccin protège contre le cancer du col de l'utérus, deuxième cause de décès par cancer chez les femmes angolaises.

Concernant cette campagne, elle a expliqué qu'elle constituait un exemple clair de politique publique inclusive, alignée sur le Plan national de développement 2023-2027, qui place l'équité, la prévention et l'accès universel à la santé au coeur de l'agenda national.

Elle a ajouté qu'il s'agissait d'une réalisation structurelle et durable du Programme national de vaccination (PAV), qui, depuis 46 ans, protège les enfants avec un dévouement indéfectible, même dans les zones les plus reculées, grâce à l'administration de vaccins sûrs, efficaces et vitaux.

« Le succès de ce vaccin dépend de l'engagement collectif des enseignants et des éducateurs, qui seront des acteurs clés de la sensibilisation des familles, des parents et des tuteurs, qui doivent dire oui à la protection de leurs filles ; et des chefs communautaires et religieux, qui contribuent à dissiper les mythes et à instaurer la confiance », a-t-elle souligné.

Éducation

La ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a quant à elle indiqué que la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus devrait toucher plus de deux millions d'enfants dans un millier d'écoles à travers le pays.

Elle a ajouté que pendant la campagne, les écoles deviendront des lieux de sensibilisation, de dialogue et d'espoir, touchant environ 70 % des filles éligibles à la vaccination.

« Dans chaque école, l'enseignant est plus qu'un simple transmetteur de connaissances ; il est un agent de confiance, un leader communautaire et un garant de la santé de ses élèves », a-t-elle précisé.

En promouvant la vaccination contre le cancer du col de l'utérus, le système éducatif assume la responsabilité sociale de former des générations conscientes, en bonne santé et en sécurité.

Par conséquent, a-t-elle poursuivi, j'exhorte tous les enseignants, directeurs d'école et techniciens de l'éducation à s'engager avec enthousiasme et engagement civique, en collaborant activement avec le secteur de la santé et les autorités locales afin de garantir qu'aucune fille ne soit laissée pour compte.

La ministre a déclaré qu'avec l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, l'Angola franchit une étape historique pour briser le cycle de la maladie et sauver des milliers de vies.

Organisation mondiale de la Santé

Le représentant de l'OMS en Angola, Indrajit Hazarika, a félicité le gouvernement angolais pour l'acquisition de plus de deux millions de doses du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, préqualifiées par l'organisation.

Pour Indrajit Hazarika, ce geste témoigne de l'engagement ferme de l'Angola en faveur de la santé des personnes touchées, en pleine conformité avec la Stratégie mondiale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus et les Objectifs de développement durable.

En garantissant la vaccination, a-t-il ajouté, le gouvernement angolais franchit une étape historique pour permettre aux filles de grandir dans un pays où le cancer du col de l'utérus est évitable et ne constitue pas une condamnation à mort.

Il a déclaré que l'OMS et d'autres partenaires internationaux réaffirment leur engagement à soutenir la construction d'un système de santé résilient, inclusif et centré sur l'Angola.

Le lancement de la campagne a été présidé par l'ambassadrice de la campagne, la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço.