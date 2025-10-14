Angola: Des pierres ornementales génèrent 100 millions de dollars US par an

Lubango — L'Association des producteurs, transformateurs, négociants et exportateurs de pierres ornementales d'Angola (APEPA) génère 100 millions de dollars US de revenus annuels grâce à l'exportation et à la transformation de pierres ornementales.

L'APEPA, qui regroupe actuellement 21 entreprises du sous-secteur, génère plus de 6 000 emplois directs, une activité qui soutient les moyens de subsistance de plus d'un million de personnes.

Dans une interview accordée à ANGOP, le président de l'association, Marcelo Siku, a déclaré que ce mouvement financier a un impact direct sur l'économie du pays.

Il a souligné que l'association s'efforce de conquérir les marchés africains, une tâche qui reste difficile, mais que des protocoles ont déjà été ratifiés avec la Tanzanie, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, et que la coopération avec l'Afrique du Sud et la Namibie, qui bénéficient déjà des produits de l'APEPA, est plus avancée.

Selon Marcelo Siku, les filiales produisent 750 000 tonnes de pierre par an, dont 600 000 sont exportées brutes, soit 90 % de la production, à destination de marchés comme la Chine, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la France, l'Inde, Singapour, Taïwan, la Slovénie et la Pologne.

Seuls 10 % restent sur le marché local, a-t-il révélé, en raison d'une consommation intérieure limitée.

Il a indiqué que sur les 21 entreprises, huit opèrent dans les provinces de Huíla, Namibe, Benguela, Huambo et Luanda. Elles produisent des cubes de granit, des dalles polies et non polies, ainsi que des plans de travail et autres équipements de cuisine, des pierres tombales et d'autres matériaux.

La majeure partie de la production est absorbée par le marché intérieur, tandis que les dalles sont actuellement exportées vers le Portugal, la France, la Chine, l'Inde et la Pologne.

Il a précisé que le groupe transforme du granit et du marbre localement, bien qu'en petites quantités, le marché intérieur ne consommant que 10 % de cette production.

Pour Marcelo Siku, l'association stimule la croissance économique, croit au pouvoir de la coopération internationale et a pour mission de promouvoir un environnement de productivité compétitif et durable, de renforcer les partenariats public-privé et d'attirer les investissements privés.

Concernant les défis auxquels est confrontée l'industrie minière, il a souligné la faiblesse des infrastructures géologiques. Le seul laboratoire existant, responsable de la région Sud, ne fonctionne pas correctement, ce qui contraint les membres à envoyer des échantillons à l'étranger, principalement en Espagne.

Il a affirmé qu'outre les résultats géologiques, la carte géologique était auparavant accompagnée d'une note explicative. Il existe actuellement une carte régionale incluant la province de Huíla, mais elle manque de support.

Marcelo Siku a également indiqué que l'association était confrontée à la faiblesse des infrastructures de soutien, conjuguée au mauvais état des routes, à l'incapacité du chemin de fer à transporter les blocs, aux pannes d'électricité et aux pénuries d'eau dans les mines.

Il a également évoqué les coûts opérationnels élevés d'extraction et de transport vers le port, les difficultés de traitement des permis, les charges parafiscales excessives et la délivrance centralisée des permis d'exportation. Ce dernier paramètre, bien que publié en 24 heures, reste centralisé à Luanda.

Il a également souligné l'absence de registre minier, un obstacle qui empêche les exploitants de savoir où ils opèrent et les contraint à opérer à l'aveugle.

L'APEPA propose un programme efficace de réduction des coûts, restructurant le marché intérieur, éliminant les postes de coûts critiques, réduisant efficacement la charge fiscale et parafiscale, réduisant les frais portuaires et améliorant la transparence et la flexibilité dans l'octroi de licences et la délivrance de permis et de titres.

L'Association des producteurs, transformateurs, négociants et exportateurs de roches ornementales d'Angola existe officiellement depuis 2023, mais son processus de formalisation a débuté en 2016. Elle regroupe actuellement des entreprises des provinces de Huíla, Namibe, Cunene, Cuanza Sul, Huambo et Benguela.