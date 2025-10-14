Angola: Luanda accueille un séminaire sur la concurrence entre les PALOP

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, accueille depuis lundi, le séminaire de formation pour les autorités de concurrence des Pays africains de langue officielle portugaise (PALOP), une rencontre qui réunit plusieurs experts d'Afrique du Sud, Brésil, Portugal et représentants des Nations unies et de la Commission européenne.

L'événement, qui se déroule jusqu'au 15 de ce mois, vise à approfondir la coopération technique et institutionnelle entre les Autorités de la concurrence d'Angola, du Cap-Vert et du Mozambique, en promouvant l'échange de bonnes pratiques et politiques de régulation économique dans l'espace lusophone, à l'initiative de l'Autorité de régulation de la concurrence (ARC)angolaise .

Pendant trois jours, les participants approfondiront leurs connaissances sur les techniques d'investigation des pratiques collectives, abus de position dominante et contrôle de concentration des entreprises, dans le but de renforcer la coopération entre pays.

Avec la participation d'une cinquantaine de responsables de l'application des lois et de techniciens d'Angola, du Cap-Vert et du Mozambique, le séminaire a également pour objectif d'éclairer et de sensibiliser les techniciens sur le protocole de la Zone continentale de libre-échange (ZCLCA) en matière de politique de concurrence.

Au cours de la cérémonie d'ouverture de la réunion, l'administrateur de l'ARC, Nelson Lembe, a déclaré que le séminaire revêtait une importance stratégique, étant donné que l'objectif principal est de favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les autorités et les partenaires internationaux, en mettant un accent particulier sur l'investigation des pratiques restrictives de la concurrence, telles que les ententes et les abus de position dominante, ainsi que le contrôle des concentrations des entreprises.

Le responsable a fait savoir que cette activité reflétait l'engagement de renforcer la coopération de l'ARC en Angola dans des plates-formes multilatérales formelles, comme la ZCLCA et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) ainsi que dans des espaces informels, en mettant l'accent sur le Réseau international de la concurrence, le Forum africain de la concurrence et le Réseau lusophone de la concurrence, sans oublier les relations bilatérales entre les autorités du Portugal et du Brésil.

"L'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continental africaine représente pour nous un jalon historique dans la construction d'un espace économique libre, intégré et compétitif, axé sur une croissance inclusive et durable, essentielle pour les pays en développement qui font face à de grands défis sur les marchés mondiaux", a-t-il souligné.

Nelson Lembe a ajouté que le protocole sur la politique de concurrence, inséré dans la phase II de la ZCLCA, renforçait l'urgence de consolider les capacités techniques et institutionnelles qui assurent les bénéfices de la libéralisation des marchés afin qu'ils ne soient pas compromis par des pratiques anticoncurrentielles étant donné que cette prémisse s'aligne sur les efforts de l'Angola dans la consolidation de sa politique de concurrence.

L'administrateur de l'ARC a reconnu les actions de formations comme des opportunités précieuses pour l'apprentissage conjoint, compte tenu du fait que le développement institutionnel et la valorisation des cadres dépendent de la formation.

Font également partie des thèmes "Définition des types d'impacts économiques", "Outils et méthodologies d'investigation des cartels fondamentaux et leur importance pour le développement économique", "Définition et exemple de détention de pratiques anticoncurrentielles et bonnes pratiques", entre autres sujets.