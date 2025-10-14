Angola: Le MINSA préconise une augmentation progressive du financement du secteur

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) a annoncé lundi à Luanda que des actions concrètes sont en cours pour augmenter progressivement le financement du secteur en mobilisant des sources de financement alternatives, en complément des allocations traditionnelles du Budget général de l'État (BGE).

Selon un communiqué de presse de l'institution, transmis à l'ANGOP, cette information a été fournie lors d'une réunion de consultation avec les partenaires sociaux du secteur, dans le cadre de l'élaboration du projet de budget pour 2026.

Des initiatives sont en cours d'élaboration pour diversifier les sources de financement afin de réduire la dépendance exclusive au BGE et d'assurer une plus grande stabilité budgétaire au secteur.

La session, organisée par la Direction de la coopération internationale (DCI), a permis de recueillir les contributions et recommandations des partenaires, ainsi que de partager des données sur la situation actuelle du secteur et les principales avancées réalisées ces dernières années.

Elle ajoute que les partenaires sociaux ont reconnu le contexte macroéconomique difficile auquel le pays est confronté, mais ont appelé à un renforcement stratégique des investissements dans le système de santé.

Le document indique qu'il a été recommandé au ministère de la Santé (MINSA) de renforcer les soins de santé primaires, en améliorant les infrastructures, les ressources humaines, les technologies et la logistique, et de renforcer les actions de prévention en donnant la priorité aux programmes de vaccination et de nutrition infantile.

Le document précise que l'augmentation du financement des programmes de santé et de lutte contre les principales maladies endémiques, en tenant compte des déterminants sociaux de la santé, ainsi que l'intégration d'un plus grand nombre de professionnels de santé dans la fonction publique, figurent parmi les recommandations des partenaires sociaux.

Selon le ministère, la consultation des partenaires sociaux est une étape essentielle pour élaborer un budget plus inclusif et participatif, adapté aux besoins réels de la population.