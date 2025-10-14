Angola: L'activité maritime angolaise manque de 15 000 marins

Luanda — Au moins 15 000 marins sont nécessaires pour exploiter plus de 500 navires opérant en Angola, a récemment annoncé à Luanda, le directeur de la sécurité maritime, de la navigation et du personnel maritime, Miguel António.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le responsable a indiqué que l'Agence maritime nationale (ANM) supervise environ 2 000 marins.

Il a également indiqué que sur les plus de 500 navires opérant au large des côtes angolaises, seuls 10 % des marins sont des citoyens angolais.

Dans ce contexte, Miguel António a déclaré que l'Agence maritime nationale (ANM) propose d'investir dans la formation des jeunes marins débutants, leur formation étant moins exigeante.

Il a également souligné la nécessité pour le gouvernement angolais d'aligner sa législation sur les paramètres définis dans la Convention STCW relative à la formation et à la certification des gens de mer, expliquant que, bien que l'Angola ait ratifié cette convention, sa réglementation n'est pas encore effectivement mise en oeuvre.

« Par conséquent, nous ne pouvons actuellement pas agir efficacement en raison de l'absence de certification internationale pour les gens de mer angolais. Bien que nous disposions d'établissements d'enseignement maritime en Angola, l'absence de conditions pour certifier nos professionnels conformément aux normes internationales définies dans la Convention STCW est utilisée comme argument par les armateurs étrangers pour ne pas employer d'Angolais », a-t-il ajouté.

L'Agence maritime nationale est un établissement public chargé de réglementer et de superviser le secteur maritime et portuaire en Angola, garantissant la sécurité de la navigation et l'environnement maritime.

Ses fonctions comprennent l'hydrographie, la cartographie nautique, l'octroi de licences d'activités, la lutte contre la pollution et la promotion du transport maritime et fluvial.