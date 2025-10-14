Angola: Le pays et la Banque mondiale négocient le financement de la formation des professionnels de la santé

Washington — La possibilité de financer le projet de formation du capital humain du secteur de la santé pour cet exercice a dominé la réunion entre la délégation angolaise et la Banque mondiale, lundi 13, au premier jour des réunions annuelles des institutions de Bretton Woods, qui se tiennent à Washington, aux États-Unis.

À l'issue de la réunion, Gil Henriques, directeur national de la coopération au développement au ministère de la Planification, a déclaré que les futurs programmes de santé étaient également à l'étude, ajoutant que trois projets dans ce domaine avaient déjà été finalisés.

Dans des déclarations à la presse angolaise, le responsable a indiqué que la réunion avait également porté sur le financement des secteurs de la production et des transports.

Par ailleurs, Gil Henriques a annoncé la visite en Angola du président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, en novembre prochain, en réponse à l'invitation lancée par le président angolais João Lourenço en septembre dernier lors de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Outre la réunion avec la Banque mondiale et d'autres réunions techniques, la délégation angolaise, conduite par le ministre de la Planification, Victor Hugo Guilherme, a également rencontré la Société financière internationale (SFI) lundi.

Pendant ces six jours de réunions avec le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et le Fonds monétaire international (FMI), la délégation angolaise abordera également la coopération avec le FMI, en mettant l'accent sur la création d'emplois, notamment pour les jeunes, et l'amélioration des conditions de vie de la population.

Sont également prévues la réunion du Caucus africain avec le président de la Banque mondiale, ainsi que la participation de l'Angola à la réunion des ministres et gouverneurs du G24, consacrée à « Renforcer la résilience nationale dans un monde exposé aux chocs ».

La délégation, qui comprend également le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, participera également à une session à huis clos destinée aux pays d'Afrique australe et orientale particulièrement vulnérables aux chocs climatiques, sur le thème « Protéger les moyens de subsistance et les emplois grâce à des solutions de financement évolutives et à l'assurance contre les risques de catastrophe en Afrique ».

La délégation comprend également des représentants de l'Agence angolaise pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX) et du ministère des Transports.

Les réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI s'achèvent samedi.

L'Angola est membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international depuis 1989 et, ces dernières années, a renforcé ses relations avec ces institutions grâce à des programmes spécifiques visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, à renforcer les mécanismes d'investissement et à promouvoir la croissance économique et sociale du pays.