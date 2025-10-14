Madagascar: Emmanuel Macron sur le cas Madagascar - « Il ne faut pas que la jeunesse soit récupérée par des factions militaires »

En marge du Sommet de la paix pour Gaza qui se déroule à Charm-el-Cheikh en Égypte, le président français Emmanuel Macron a répondu à des journalistes étrangers à propos de ce qui se passe actuellement à Madagascar.

Le numéro Un français a esquivé la question relative à une éventuelle exfiltration du Président Andry Rajoelina par un avion de l'Armée française. « Je ne confirme rien aujourd'hui », a-t-il déclaré tout en exprimant la grande préoccupation de la France par rapport à la situation qui prévaut actuellement sur la Grande Île. Emmanuel Macron n'a également pas manqué d'exprimer l'amitié de la France à l'égard du peuple malgache en cette période difficile.

Mais cette brève interview accordée à des confrères présents à Charm-el-Cheikh a permis de comprendre la position que la France entend soutenir. En effet, Paris persiste et signe sur la défense de la légalité et du respect de l'ordre constitutionnel. « Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel et la continuité institutionnelle soient préservés à Madagascar parce qu'il en va de la stabilité du pays », a-t-il soutenu.

Et d'ajouter dans la foulée qu'il est aussi important que les intérêts de la population soient préservés pour que la communauté internationale puisse continuer d'aider le pays. Le patron de l'Elysée de marteler que si l'ordre institutionnel et constitutionnel était rompu, les premières victimes seraient la population. Et lui de rappeler au passage que Madagascar a déjà vécu les effets néfastes d'une crise.

Continuité institutionnelle

Le président français a aussi touché mot du mouvement Gen Z en exprimant son admiration et son affection à l'égard de la jeunesse malgache qui a décidé de se lever pour dénoncer les maux qu'ils subissent au quotidien. Cependant, il a également indiquer que ce mouvement de jeunesse politisée est exposé à des risques de récupération politique.

Aussi, Emmanuel Macron de déclarer : « on a une jeunesse qui s'est exprimée, qui est politisée, qui veut vivre mieux et ça c'est une très bonne chose. Il ne faut simplement pas qu'elle soit récupérée par des factions militaires ou des ingérences étrangères. Et donc là je veux ici redire, au nom de la France, notre affection à l'égard de Madagascar, notre affection et notre attention à l'égard de cette jeunesse, et notre grande vigilance aux côtés de l'Union Africaine et de la SADC pour que la continuité institutionnelle et l'ordre constitutionnel soient respectés », a-t-il conclu.