Dans la région des Matam, les crues du fleuve Sénégal, continuent de charrier le sinistre et le désemparement, avec des dégâts considérables enregistrés autour de la submersion de route, d'habitats et de champs de cultures. Face aux nombreux désagréments vécus (par les populations) qui perdurent à Adabéré, Verma, Dembancané et aussi à Nguidjilone, un parlementaire s'est fait l'écho des complaintes des populations en détresse.

Le député Banta Wagué s'est dit profondément touché par la situation, durant une visite de remise de dons, qui l'a conduit dans les zones impactées par les inondations. Dans certaines localités où la pirogue est devenue un moyen principal de transport, l'accès des villages, cernés par la crue, se fait aussi à partir de charrettes qui bravent les vastes étendues de terre inondées. Une rocambolesque odyssée qui alimente, au quotidien, le désarroi des populations en quête de déplacements.

«Ce que nous avons enduré pour rallier la localité de Nguidjilone est vraiment catastrophique. A partir du pont de Ndouloumadji, nous avons été obligés de prendre des charrettes pour traverser difficilement de vastes mares d'eau ; après ce sont aussi des pirogues qui assurent la desserte», déclare-t-il.

Avant d'ajouter : «Le sentiment que cela me fait, est que la population du Dandé Mayo (villages riverains du fleuve, ndlr), souffre. C'est une catastrophe ! Les habitants sont dans le désarroi. Il faut que l'on comprenne le calvaire de ces populations. Il est grand temps que de gros moyens soient déployés aussi par nos autorités et la diaspora pour venir à bout de cette situation».

Le député Banta Wagué constate que «dans la zone, c'est le désemparement. Et je suis animé d'un sentiment de frustration. Après tant d'années, jusqu'à présent, nous en sommes là. Ce sont des scènes qu'il faut vivre pour les comprendre», fait savoir le député, coordonnateur départemental du parti Pastef (pouvoir) à Matam.

Après Adabéré, Verma, Dembancané, les sinistrés de Nguidjilone ont reçu des dons composés de denrées alimentaires, de produits détergents et de moustiquaires imprégnées.