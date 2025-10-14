Sénégal: Kaolack/Soutien aux écoles de la commune - Dix établissements primaires dotés de fournitures scolaires

Un effectif de dix (10) établissements scolaires publics de la commune de Kaolack a été soutenu en fournitures scolaires et matériel didactique, dimanche 12 octobre dernier, par le président de l'association "72h de Kaolack", El Hadji Fallou Kébé. Ces écoles ont reçu chacune un (1) carton de cahiers de 100 pages, un carton de cahiers de 50 pages, quatre (4) paquets de biscuits, un paquet de crayons de 144 unités chacun, dix (10) boîtes de craie, un carton d'ardoises et vingt (20) éponges de tableau.

Au-delà d'un appui aux établissements primaires de la commune, cette dotation est un moyen de soutenir indirectement des parents d'élèves dans les lourdes charges qui les attendent chaque année pendant la rentrée scolaire. Cette année, ce soutien à l'éducation va toucher plusieurs milliers de jeunes apprenants éparpillés un peu partout à travers les différentes écoles de Kaolack commune.

Pour le donateur, El Hadji Fallou Kébé, cet appui vise surtout à "aider les établissements à démarrer les apprentissages le plus vite possible. Mais, compte tenu de la situation actuelle, la plupart des écoles visitées ne sont pas encore prêtes à démarrer les cours, car beaucoup parmi elles gisent encore dans les eaux et il faut encore attendre un temps pour évacuer toutes les eaux stagnantes.

Cette année nous avions aussi la volonté de réagir, autrement dit contribuer à la lutte contre les inondations dans les écoles. Mais, à chaque fois, nous sommes dissuadés par les autorités municipales qui ne veulent pas qu'on touche à des choses relevant de leurs compétences. C'est pourquoi nous avons choisi cette année de nous abstenir et observer. Nous venons certes de lancer la première opération d'équipement des écoles les plus touchées par les intempéries en fournitures, mais nous comptons aussi poursuivre cette dynamique en tant que citoyen".