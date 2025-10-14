Dakar accueille le 4e Forum international sur la Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeunes (SRAJ), sous le thème évocateur : «Vers de nouveaux défis de la SRAJ». Un rendez-vous crucial, alors que les indicateurs liés à la santé sexuelle et reproductive des jeunes en Afrique subsaharienne, et particulièrement au Sénégal, interpellent.

«Nous assistons à une augmentation préoccupante des grossesses précoces, des violences basées sur le genre et des mariages d'enfants», alerte Dr Cheikh Tidiane Athie, Directeur exécutif de l'ONG ACDEV. Pour lui, malgré le fait que les jeunes représentent plus de 60% de la population, les politiques publiques et les financements en leur faveur restent largement insuffisants. «Les programmes adaptés sont rares, le cadre réglementaire souvent inadapté et les ressources financières quasi inexistantes», déplore-t-il.

Dr Athie a évoqué également un problème qui constitue un premier levier d'action : le déficit d'information et d'accès aux services de santé reproductive. Pour le patron de l'ONG ACDEV, «le défi majeur, c'est de partager les bonnes pratiques entre pays africains et d'influencer les décideurs pour améliorer les politiques publiques.»

Une position partagée par Cheikh Tidiane Ndongo, responsable Plaidoyer régional à l'IPPF. «L'accès à la planification familiale reste un défi pour les jeunes. Il faut leur offrir les ressources et l'éducation nécessaires pour les protéger efficacement.»

Si la santé sexuelle reste un sujet tabou dans de nombreuses communautés, les acteurs présents au forum s'accordent sur la nécessité de porter le plaidoyer auprès des autorités, mais aussi de normaliser les discussions au sein des familles, des écoles et des structures de santé. «Ce forum est un espace de partage essentiel pour construire une approche adaptée aux réalités de terrain», affirme Cheikh Tidiane Ndongo.

Dr Samba Cor Sarr, Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, saluant l'initiative d'ACDEV, souligne pour sa part que : «investir dans la jeunesse, c'est construire le Sénégal de 2050. C'est une priorité politique.» Pour lui, «l'heure est venue de développer des programmes structurants, capables d'intégrer les jeunes dans des dispositifs durables.»

Il insiste également sur l'importance de développer la résilience et l'argentinité des jeunes, à travers des approches innovantes, adaptées à une génération née avec les outils numériques.