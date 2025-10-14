Sénégal: Octobre rose à la SSPP «le soleil» - Les femmes en croisade contre les cancers gynécologiques

Les cancers féminins gagnent du terrain au Sénégal, avec 2064 nouveaux cas et 1327 par an pour le cancer du col de l'utérus et celui du sein, avec 1.838 nouveaux cas et 976 décès. Face l'ampleur de ces maladies, de nombreuses femmes continuent de souffrir, de mourir par manque d'information ou de moyens pour leur prise en charge. Pour apporter leur contribution à la lutte, l'Amicale des femmes du quotidien national «Le Soleil» a tenu, dimanche dernier, sa campagne «octobre rose» contre les cancers gynécologiques.

A travers une randonnée pédestre, elles ont marché pas à pas, avec leurs soeurs des institutions environnantes dont celles de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA), la SEN'EAU, le ministère de l'Environnement, des autres médias du public, accompagnées de leurs frères et sympathisants.

Une randonnée qui a pris départ dans l'enceinte du quotidien «Le Soleil» et qui permis de sillonner les quartiers de Hann, SDE, Front de Terre, Derklé, Dieuppeul, Castor, avant de rallier le point de départ. Cette marche a été rythmée par des moments de sensibilisation sur les signes de reconnaissances de ces cancers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une initiative bien appréciée par les randonneurs mais aussi les autorités qui ont pris part à cette rencontre. Selon le Directeur du quotidien national d'information générale «Le Soleil», Lamine Niang, il est important de féliciter les organisateurs qui ont décidé de porter la sensibilisation pour une prévention des cancers féminins à travers la pratique sportive qui n'est pas un point de complication, mais de prévention en soi-même.

Le Directeur du Sport, Mama Laye Mbaye, pour sa part, a déclaré : «je souhaiterais poursuivre les remerciements à l'endroit des initiateurs qui, à travers cette activité, accompagnent le ministère dans la promotion de la pratique sportive qui est un moyen de prévention pour la santé mais aussi de cohésion sociale. Et, à travers cette activité, nous allons sensibiliser contre les cancers, les pathologies qui ravagent la gent féminine. Je pense qu'il est important de sensibiliser et de réduire toutes ces maladies morbides».

Et le Directeur général du CETUD, Gora Sarr, d'ajouter : «nous gérons la mobilité, et la mobilité est liée à la santé. Marcher, c'est déjà prévenir certaines maladies. Nous accompagnons cette initiative qui prône à la fois la santé et la solidarité».

Pour Matel Bocoum, présidente de l'Amicale des femmes de la SSPP «Le Soleil», «nous avons voulu regrouper les femmes des médias publics et des entreprises nationales pour soutenir la lutte contre les cancers féminins. C'est un acte de solidarité envers celles qui sont touchées. En tant que femmes, nous avons toutes une partition à jouer».