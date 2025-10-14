Le Sénégal boucle son parcours dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 par le derby qui l'opposera ce mardi 15 octobre au stade Abdoulaye Wade, à la Mauritanie. Après la sérieuse option prise lors des 8e et 9e journées, cet ultime match sera crucial dans la course.

Un seul point suffit aux Lions d'assurer la première place du groupe et de composter officiellement leur billet pour une troisième participation consécutive au Mondial. Mais il ne fait l'ombre d'aucun doute que les poulains de Pape Thiaw voudront terminer par une victoire devant leur public que certains joueurs et le coach invitent à remplir le temple du sport sénégalais, le stade Abdoulaye Wade où est déjà annoncé le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Un point, c'est tout ! Le Sénégal fourbit ses armes en direction du duel qui opposera ce mardi au stade Abdoulaye Wade (19h), à la Mauritanie dans le cadre du 10eme et dernier tour des qualifications de la Coupe du monde 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après avoir réussi à se placer à la tête du groupe B, suite à son probant succès contre la RD Congo (2-3) et à une écrasante succès devant le Soudan du Sud (5-0), l'heure est venue de parachever le travail à domicile, de consolider la première place et de composter officiellement le ticket qualificatif pour le Mondial américain qui se déroulera l'année prochaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une mission à portée de main pour l'équipe du Sénégal au vu de son standing.

Forte de ses 25 matchs sans défaite, une série quasi inédite qui le place au rang des meilleures nations du continent, la bande à Kalidou Koulibaly et Ismaila Sarr disposent de tous les atouts pour franchir le cap. L'attente est cependant très grande chez ses supporters.

Pour cette ultime confrontation, considérée comme la finale du groupe B, le Sénégal peut se contenter d'un match nul qui peut, a priori, le qualifier, à cause de son bon goal average particulier devant la RD Congo qui espère un faux pas du Sénégal et battre très largement le Soudan. Soir un score fleuve de 8-0 combiné à une défaite des Lions devant les Mourabitounes. Tous les scénarii sont donc possibles.

Le sélectionneur Pape Thiaw et ses joueurs sont cependant suffisamment avertis. Ils compteront sur leur propre force et leurs solides arguments techniques, tactiques et mentaux pour s'imposer devant le voisin mauritanien déja éliminé dans la course.

Les Mourabitoune pointent actuellement à l' avant-dernier place du groupe avec sept points au compteur.

Les partenaires de Babacar Niasse, Lamine Ba et autre Khadim Diaw ne viendront toutefois pas en victime expiatoire d'autant plus sur cette confrontation contre le Sénégal est un derby de la sous-région. Ils se feront un point d'honneur d'accrocher une victoire de prestige.

Surtout face à l'équipe du Sénégal qui le domine largement dans l'historique des confrontations. Les deux équipes se sont affrontées à 19 reprises, avec 13 victoires pour le Sénégal, 5 matchs nuls et une seule victoire pour la Mauritanie. Particulièrement un score de 10 buts à 1 en 1971 pour le Sénégal.

La dernière confrontation remonte au 9 juin 2024, lors de la phase aller des qualifications pour le Mondial. Les Lions s'étaient imposés sur un score étriqué (0-1) et sous haute tension à Nouakchott, grâce à une tête rageuse de Habib Diallo.