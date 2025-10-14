Togo: Le Maroc a une vraie tradition équestre

Des représentants de la Fédération des Sports Équestres du Togo (Fe.SET) ont participé la semaine dernière au Salon du cheval d'El Jadida, au Maroc, un événement d'envergure dédié à la culture, au sport et à l'économie autour du cheval.

Le Maroc, fort d'une longue tradition équestre, célèbre chaque année cet animal noble à travers des démonstrations de fantasia, des concours internationaux de saut d'obstacles et des expositions d'élevages de renom. Un rendez-vous incontournable pour les pays disposant d'un véritable ancrage dans la culture du cheval.

Comme le rappelle le journal L'Économiste, le Togo n'a pas de tradition équestre forte. Le pays compte peu d'élevages, peu de cavaliers formés, et des infrastructures encore embryonnaires dans ce domaine.

Pourtant, la présence de la délégation togolaise à El Jadida n'est pas anodine. Elle marque une volonté d'observer, apprendre et s'inspirer.