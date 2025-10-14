Togo: Entreprendre pour réussir

14 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

La 15e édition de la Semaine de l'entrepreneuriat aura lieu du 17 au 23 novembre à Lomé.

Promouvoir une véritable culture entrepreneuriale chez les jeunes et stimuler les partenariats entre entrepreneurs locaux et investisseurs, telle est l'ambition de cette rencontre qui réunira des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, des investisseurs, experts et des décideurs publics et privés.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à faire du Togo un hub sous-régional de l'entrepreneuriat, notamment à travers des dispositifs d'accompagnement, la digitalisation des démarches administratives, et la création de fonds de soutien à l'innovation.

