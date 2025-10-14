Sénégal: Dématérialisation de la commande publique - La plateforme APPEL officiellement lancée

Dakar — L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a lancé, mardi à Dakar, la phase pilote de la plateforme numérique dénommée APPEL (Achats publics en procédures électroniques), un outil destiné à la dématérialisation des procédures de la commande publique, a constaté l'APS.

Cette plateforme vise à "simplifier et fluidifier" les processus liés aux marchés publics, de la planification à l'attribution, a expliqué le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba, se félicitant d'une avancée majeure vers une "administration plus moderne, transparente et performante".

Selon M. Ba, la plateforme APPEL garantit également "l'interopérabilité" avec les autres systèmes publics, le respect des standards internationaux, notamment ceux de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économiques, ainsi que la production automatisée d'indicateurs de performance (KPI).

Il a qualifié ce projet de "nouvelle ère d'innovation et de transparence dans la gestion de la commande publique".

"Innovante dans sa conception et riche de ses applications de dernière génération", ce projet "présente l'avantage de favoriser la mise à disposition de données statistiques fiables et ouvertes pouvant rendre compte fidèlement de la gestion de nos procédures en vue de mieux fonder les arbitrages et les choix, les achats publics", selon le secrétaire général de la présidence de la République.

Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de redressement et d'assainissement des finances publiques, en cohérence avec les réformes en cours.

"La modernisation de l'administration, dans son organisation, ses méthodes et ses outils, est une condition essentielle pour répondre aux aspirations des populations", a déclaré Oumar Samba Ba.

Il a également insisté sur la nécessité d'adapter les procédures aux opportunités offertes par le numérique, afin de renforcer la célérité, l'efficacité et la transparence de l'action publique.

Le directeur général de l'ARCOP, Moustapha Djitté, a relevé que la dématérialisation de la commande publique ne constitue pas seulement une réforme technique, mais relève aussi d'une "transformation culturelle" qui place la transparence et la traçabilité au coeur de l'action publique.

Le représentant de la Banque mondiale à cette cérémonie de présentation, Kouami Hounisou Messan, a salué cette initiative, estimant qu'elle permettra de réduire les délais, de lutter contre la fraude et la corruption.

Cette plateforme devrait également aider à améliorer l'équité, l'efficacité et l'efficience du système de commande publique, a-t-il poursuivi.

La réduction de l'usage du papier, des impressions et de l'archivage physique pourrait générer une économie annuelle estimée à 300 milliards de francs CFA, peut-on lire dans un document de l'Autorité de régulation de la commande publique remis à la presse.