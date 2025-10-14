Sénégal: UGB - Plus de 8500 candidats en lice pour le concours d'entrée à l'UFR SEFS

Saint-Louis — Plus de 8000 candidats de trois catégories différentes ont été retenus pour le concours d'entrée du concours à l'Unité de formation et de recherche des Sciences de l'éducation et des sports (UFR SEFS) de l'Université Gaston Berger (UGB) dont les épreuves ont démarré vendredi dernier pour prendre fin ce mardi.

Cette UFR attire de plus en plus de candidats, le recrutement se faisant sur la base d'un quota autorisé par le gouvernement, explique le président du jury, par ailleurs vice-recteur de l'UGB, Saliou Diouf, interpellé lundi après l'épreuve d'anglais.

S'agissant du nombre de candidats, il évoque environ 8500 candidats répartis en trois catégories (niveaux Bac, licence et master).

Les épreuves portent sur les lettres et les sciences pour une dizaine de spécialités.

"A leur sortie, ils sont professeurs et l'emploi est garanti", ce qui constitue une des motivations des candidats, selon le président du jury.

Il reconnait toutefois que les motivations des candidats peuvent varier, d'un postulant à un autre.

Pour Khadim Sène, venu de Dakar, l'objectif est de réussir à ce concours pour contribuer à l'enseignement et au renforcement du niveau des élèves.

Il est venu seul à Saint-Louis, là où beaucoup de ses camarades de Dakar et de Thiès se sont organisés en caravane.

La formation dure deux ans pour les candidats, quel que soit le niveau, souligne le président du jury.

Le constat est que chaque année en cette période, les habitants de Saint-Louis, surtout ceux logeant aux environs de l'UGB, reçoivent des sollicitations de candidats souhaitant être hébergés deux à trois jours.

Ils viennent de Dakar ou d'autres régions du Séné, le fils ou la fille d'une connaissance dakaroise ou des autres régions.

"L'année dernière, j'en avais reçu deux, et cette année encore, deux filles ont passé deux jours chez moi pour les besoins de ce concours", témoigne un père de famille.

Il s'attend dorénavant à accueillir, en cette période de l'année, de plus en plus de candidats.