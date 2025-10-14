Sénégal: Kaolack - Deux personnes tuées dans un accident de la circulation, un blessé grave enregistré

14 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Deux personnes ont perdu la vie et une autre a été gravement blessée, mardi, dans un accident de la circulation survenu au quartier Ndorong, dans la commune de Kaolack (centre), a appris l'APS du commandant la 31e Compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, le capitaine Mamadou Yahya Mané.

Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu après 11h pour un accident de la circulation, au quartier Ndorong, à hauteur école privée "La Lumière", selon le capitaine Mané.

Arrivés sur les lieux à 11h 10 mn, ils sont rendu compte qu'il s'agit effectivement d'un cyclomoteur type +Jakarta+ qui venait d'être renversé par un camion, a-t-il notamment expliqué.

"Malheureusement deux corps sans vie ont été dénombrés et un blessé grave, tous transportés au Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass par les sapeurs-pompiers.

La police a ouvert une enquête après le constat d'usage, a-t-il signalé, avant d'inviter les usagers à plus de prudence.

