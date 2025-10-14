Sénégal: Collecte des ordures à Diourbel - Les populations entre désarroi et débrouille

Diourbel — La question de la gestion des déchets demeure une préoccupation majeure pour les habitants de la commune de Diourbel (centre), la capitale du Baol étant confrontée à un manque d'équipements adéquats pour la collecte et le traitement des ordures, a constaté l'APS.

Dans plusieurs quartiers, les populations parcourent de longues distances pour trouver un lieu de dépôt de leurs ordures, faute de bacs et de Points de regroupement normalisés (PRN).

Aïssatou Ndiaye, résidente du quartier Thierno Kandji, dit son inquiétude face à la situation. "Nous n'avons pas de poubelles [dans notre zone]. Pour jeter nos déchets, il faut marcher plusieurs mètres", témoigne-t-elle.

Elle insiste sur la nécessité de renforcer le dispositif de collecte des déchets dans la commune pour éviter les dépôts sauvages.

Vêtue d'une robe bleue, Coumba, vendeuse de sachets d'eau au centre-ville, appelle, pour sa part, à des mesures urgentes. "La saleté s'accumule dans les rues. Il faut que les autorités réagissent vite", plaide-t-elle.

Elle estime que la municipalité doit mobiliser davantage de ressources financières et humaines pour accompagner les services techniques dans leur mission de collecte des déchets et de propreté urbaine.

Le délégué départemental de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Cheikh Moustapha Gaye, salue le travail des agents engagés sur le terrain pour rendre la ville propre.

Il invite toutefois la tutelle à renforcer les infrastructures de gestion des ordures dans la commune de Diourbel, notamment à travers la création de points de regroupement normalisés et la dotation en bacs à ordures.