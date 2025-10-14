Burkina Faso: Manga - Une soixante d'enfants démunis reçoivent des bourses scolaires

L'Association Tarwend sida pour la protection et l'épanouissement de la femme et de l'enfant a fait don de bourses et du matériels scolaires à des enfants démunis et ceux en situation difficile. La remise du geste a eu lieu, samedi 11 octobre 2025, à Manga, dans le Nazinon.

Une soixantaine d'enfants démunis et ceux en situation difficile de Manga, dans le Nazinon, repartent avec le sourire. Le samedi 11 octobre 2025, ils ont reçu chacun, un kit scolaire, un sac de riz et une somme de 20 000 F CFA. Parmi ces 70 élèves vulnérables, 14 ont obtenu individuellement un vélo. Une bourse scolaire d'une valeur de plus de 3 000 000 F CFA seront également octroyé à l'ensemble des bénéficiaires, en raison de 54 000 F CFA chacun.

Ce don de l'Association Tarwend sida pour la protection et l'épanouissement de la femme et de l'enfant, a été remis au cours d'une cérémonie, présidée par le gouverneur de la région du Nazinon, Yvette Nacoulma. Par la voix de Flora Bouda, élève en classe de 1ère D, les bénéficiaires ont témoigné leurs reconnaissances à l'endroit de donatrice.

Selon eux, grâce aux cadeaux, ils ont retrouvé l'espoir de poursuivre leurs études dans la dignité et de rêver d'un avenir meilleur. Ils se sont également engagés à travailler avec sérieux et rigueur. « Nous voulons que vous soyez fière de nous et fière de voir que votre soutient porte ses fruits », ont-ils adressé à la donatrice. Par ailleurs, les bénéficiaires se sont dit déterminés à devenir des citoyens responsables, des modèles et des porteurs d'espoirs pour ceux qui viendront après eux.

La présidente de l'Association Tarwend sida, Aline Moulma, a rappelé que les questions liées à l'éducation des enfants en situation de vulnérabilité ont toujours fait partie des priorités de sa structure. « Nous restons convaincus que l'éducation est la clé de l'essor de notre jeunesse et du développement de notre pays », a-t-elle conclu. A l'occasion de la cérémonie de remise, l'Association a remis pour Faso Mêbo, cinq bidons de cinq litres de savon liquide, cinq lave-mains et une tonne de ciment.