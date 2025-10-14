Madagascar: Commerce - Expansion des ventes en ligne

Les ventes en ligne ont connu un essor sans précédent depuis la crise sanitaire liée à la pandémie de covid à Madagascar.

Cette activité est actuellement en pleine expansion tout en créant de nombreux emplois pour les postes de commerciaux et de livreurs de marchandises, entre autres. Sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, une large gamme de produits sont mis en vente. On peut citer, entre autres, les différents articles pour les bébés et les enfants, les vêtements et accessoires ainsi que les chaussures de différentes marques.

Tous les produits cosmétiques naturels et importés y sont également exposés, sans oublier les appareils de téléphonie et électroniques. Plusieurs opérateurs travaillant en ligne ne disposent même pas de boutique physique mais ils préfèrent s'appuyer sur la livraison de leurs marchandises en tissant des partenariats avec les coopératives de transport pour desservir toutes les régions de la Grande île. En revanche, des jeunes utilisant un vélo ou une moto scooter sont mobilisés pour assurer la livraison en ville.

Légumes et plats cuisinés

De nombreux produits et articles d'occasion ont en même temps trouvé leur place sur le marché en ligne. Il s'agit, entre autres, des voitures et des appareils électroménagers, des jouets, des livres et des meubles. Ce n'est pas tout ! Les internautes peuvent également se procurer des grains secs, des légumes et du riz ainsi que des viandes comme les poissons vivants et les cuisses de nymphe préparées, via les réseaux sociaux.

Il est même possible de commander des plats cuisinés tant les menus sont variés sur Internet. Les ventes immobilières ou bien les locations de maisons ou villas se multiplient aussi en ligne. Apparemment, tout se vend sur Internet.

Des produits de nettoyage ainsi que les colles à base de résine à haute résistance, utilisée comme adhésif structurel général pour combler les défauts de moulage tels que les fissures du trachome dans l'acier, l'aluminium et d'autres pièces moulées, sont actuellement en vogue. Ce sont des produits importés. Il n'est plus nécessaire de faire une soudure ou d'effectuer des travaux de réparation, selon le promoteur.

Stratégies de vente

Les linges de maison, les vêtements et accessoires ainsi que les chaussures, neufs ou de seconde main ainsi que les produits de brocante, sont très prisés par les internautes. D'autant plus que leurs prix sont adaptés à toutes les bourses. Par ailleurs, les stratégies de vente ont également évolué. Les commerçants ne se contentent plus de publier des photos sur une page Facebook, désormais ils organisent des séances de vidéo en direct pour lancer leurs produits qui attendent tout de suite des preneurs.

Ce sont notamment les propriétaires de boutiques et de magasins qui font ce genre de promotion en raison de la situation qui prévaut dans le pays. Certains d'entre eux ont été victimes d'actes de pillages tandis que d'autres ne peuvent pas ouvrir leurs magasins à temps plein par mesure de précaution. « Les transactions sont plutôt plus rapides et efficaces via le commerce en ligne », a expliqué une vendeuse.

Mais ce genre d'activité n'est pas sans risques. Une autre commerçante se plaint car elle s'est fait arnaquer par un client qui habite loin. « Nous avons livré les produits à un client. Celui-ci a proposé de payer via mobile money faute de liquidité mais nous n'avons reçu aucun virement jusqu'à présent », a-t-elle témoigné.

Nouveau mode de vie

Du côté des acheteurs, la plupart d'entre eux témoignent qu'ils sont satisfaits car les articles qu'ils viennent de se procurer sont conformes et en bon état. D'ailleurs, « on n'a plus besoin de se déplacer puisque les vendeurs en ligne assurent une livraison à domicile », se réjouit une cliente. Le commerce en ligne devient ainsi un nouveau mode de consommation dans le quotidien de la population malgache aussi bien dans la capitale que dans d'autres régions.

Même les grands magasins et les grandes surfaces opèrent en ligne pour lancer des offres promotionnelles. Certaines plateformes numériques proposent une offre de formation pour ceux qui veulent lancer une activité de vente en ligne. « Cela devient un business rentable tout en restant chez soi pour s'occuper de la famille et des tâches ménagères. Les charges sont réduites puisqu'il n'est pas nécessaire de louer une boutique. Il suffit d'avoir une bonne connexion Internet », a expliqué une mère de famille.