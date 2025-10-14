Madagascar: Centre Kintana Ambatomena - Dépistages gratuits des cancers féminins

À l'occasion du mois d'octobre, dédié mondialement à la lutte contre le cancer, plusieurs actions concrètes sont menées à Madagascar pour renforcer la prévention, notamment chez les femmes.

À travers la Fondation Akbaraly, des campagnes de dépistage et de vaccination sont organisées pour sauver des vies. Tout au long du mois d'octobre, la Fondation Akbaraly organise des dépistages gratuits du cancer du sein et du col de l'utérus dans ses trois centres de santé : le Centre Médical Kintana à Ambatomena (Antananarivo), le Centre Rex à Fianarantsoa et l'Hôpital Candide - VIM à Mahajanga. À Antananarivo, les dépistages se tiennent du lundi au samedi de 7h30 à 12h, sans rendez-vous préalable.

Vaccin

Parallèlement, une vaste campagnede vaccination contre le cancer du col de l'utérus débute ce jour pour les jeunes filles âgées de 9 à14 ans, dans tous les CSB (Centres de Santé de Base) du pays. Cette initiative vise à prévenir cette maladie qui constitue encore un problème de santé publique. À Madagascar, plus de 3 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont diagnostiqués chaque année, et plus de 2 000 décès sont enregistrés.

La prévention reste l'arme la plus efficace pour inverser cette tendance alarmante. Une dose du vaccin contre le papillomavirus, responsable du cancer du col de l'utérus, offre une protection similaire à deux doses pour les moins de 21 ans, indique l'Organisation mondiale de la santé (OMS).