Madagascar: Collèges et lycées - Retour progressif aux horaires de classe normaux

14 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Les craintes à propos de la sécurité des élèves semblent s'estomper progressivement sur le terrain, avec le retour au calme au niveau des manifestations populaires toujours en cours.

Les classes reprennent en grande partie pour les établissements scolaires d'Antananarivo après plusieurs jours de suspension des cours et de réaménagement des horaires de classe. Hier, aux heures de pointe du matin, il n'était pas rare d'apercevoir des élèves en tablier s'acheminant vers leurs établissements respectifs, même autour du centre-ville, en dépit d'une proposition faite place du 13 mai sur l'arrêt des cours et des activités de l'administration publique.

Du côté des autorités de l'Education nationale, aucune annonce relative à la situation des élèves n'a été émise. Sur le terrain, la reprise est décidée sur appréciation de la situation du moment, menant vers le retour progressif aux horaires de classe normaux. On s'attend à un retour à la normale, sans aménagements d'horaires dans les prochains jours.

Toutefois, les responsables d'établissements gardent un oeil sur la situation relative aux manifestations populaires prévues de se poursuivre encore jusqu'à satisfaction des revendications formulées place du 13 mai. Dans les établissements plus éloignés de l'agglomération d'Antananarivo, les cours se poursuivent normalement. On notera également le maintien de la suspension des cours dans certains grands établissements privés homologués du système français.

