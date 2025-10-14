Sénégal: Cheikh Ndigël Lô 1er au Transglobal World Music Chart - Amadou Ba salue une « consécration » pour le pays

Cheikh Ndigël Lô honoré sur la scène internationale. L'artiste sénégalais a décroché la première place du prestigieux Transglobal World Music Chart grâce à son dernier album, Maame. Une distinction qui consacre un talent exceptionnel.

Amadou Ba, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, a publié un communiqué pour exprimer son satisfecit.

« C'est avec une immense fierté que le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme et le secrétaire d'État chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, au nom du gouvernement de la République du Sénégal, adressent leurs plus vives et chaleureuses félicitations à l'artiste musicien Cheikh Ndigël Lô, pour la distinction exceptionnelle de son dernier album, Maame, qui s'est hissé à la première place du prestigieux Transglobal World Music Chart pour le mois d'octobre 2025 », lit-on dans le communiqué publié ce lundi 13 octobre 2025.

Il poursuit : « Cette reconnaissance internationale, décernée par un panel de plus de 60 critiques et spécialistes de la musique du monde issus de tous les continents, constitue une véritable consécration pour la musique sénégalaise dans son ensemble. Elle vient couronner cinquante années d'une carrière musicale riche et authentique, marquée par une fusion unique et audacieuse du mbalax, des rythmes latins et des traditions ouest-africaines. Le parcours de Cheikh Lô, de Bobo-Dioulasso à Dakar, et aujourd'hui au sommet des scènes mondiales, est un exemple éclatant de persévérance, de talent et d'intégrité artistique. »

Toujours selon le ministre, le succès de cet album de Cheikh Ndigël Lô est une preuve palpable de la vitalité et de la créativité de la scène musicale sénégalaise, tout en témoignant de la capacité des artistes à porter haut l'étendard de notre culture et à la faire rayonner bien au-delà de nos frontières.

« Le gouvernement du Sénégal, conformément aux orientations de Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, saisit cette heureuse occasion pour réitérer son engagement indéfectible à soutenir et à encourager toutes les initiatives visant à promouvoir l'excellence artistique et culturelle.

Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme continuera d'oeuvrer, en étroite collaboration avec les acteurs du secteur, au renforcement de l'écosystème musical, notamment en soutenant les sociétés de production et en investissant dans l'amélioration des compétences des auteurs, compositeurs et interprètes par le biais de programmes de formation ambitieux. »