Maroc/Sénégal: Lutte contre l'immigration clandestine - NSFC-Iyane scelle un partenariat éducatif avec l'Université Internationale de Casablanca

14 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Dans une démarche innovante alliant sport, éducation et engagement social, l'Académie Noyau Sportif Football Club Iyane (NSFC-Iyane) a signé une convention de partenariat avec l'Université internationale de Casablanca (UIC), au Maroc. L'objectif : offrir aux jeunes Sénégalais une alternative concrète à l'immigration clandestine à travers la formation supérieure.

Portée par l'encadreur Ibrahima Iyane Thiam, cette collaboration ouvre les portes de dix pôles de formation de l'UIC à de jeunes bacheliers sénégalais. Parmi les filières proposées figurent le management du sport, l'hôtellerie internationale, le droit, les relations internationales, l'architecture, l'ingénierie, la pharmacie, ou encore la Business School.

Un package complet et inclusif a été conçu pour faciliter l'intégration des bénéficiaires : prise en charge des frais de voyage, assurance, hébergement, ainsi que d'autres services essentiels à leur installation et réussite académique.

« Ce partenariat représente une alternative viable à l'immigration irrégulière. Il permet aux jeunes, notamment les sportifs, d'accéder à une formation de qualité tout en poursuivant leur carrière », a déclaré Ibrahima Iyane Thiam. Deux jeunes joueurs de son académie, Mamadou Ndour et Alpha Thiam, feront d'ailleurs partie de la première vague à intégrer l'université marocaine.

Au-delà de l'enjeu éducatif, le projet comporte également une dimension sociale. Les revenus générés par cette initiative contribueront à l'achèvement des travaux du mausolée de Mame Massamba Thiam, situé à Taïba Gueyène, en hommage au petit-fils du Prophète Mouhamed (PSL).

