Tunisie: Entrée remarquée dans le top 80 du classement mondial de l'innovation en 2025

14 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie se classe 76e au niveau mondial dans le rapport 2025 sur la numérisation ("Digital Economy Report") publié récemment par la Banque mondiale, qui évalue le degré d'intégration du numérique dans les économies nationales. Si le pays se situe devant l'Algérie (115e), il reste toutefois loin du Maroc, classé 57e.

Selon ce rapport, la Tunisie affiche des performances "modérées mais en amélioration" dans plusieurs domaines, notamment l'administration électronique, les services financiers digitaux et l'accès à Internet haut débit. Cependant, les experts soulignent une lenteur structurelle dans la mise en oeuvre des réformes liées à la gouvernance numérique et à la simplification administrative.

Le document pointe également un retard notable dans la digitalisation des services publics, l'interopérabilité des systèmes et la protection des données personnelles. Malgré un cadre législatif adopté depuis plusieurs années, son application reste inégale, freinant la transition vers une véritable économie numérique.

Sur le plan régional, le Maroc occupe la première place au Maghreb (57e mondial), suivi par la Tunisie (76e) et l'Algérie (115e). Ces écarts reflètent, selon les auteurs du rapport, des différences dans la gouvernance numérique, l'attractivité des investissements technologiques et la modernisation des services publics.

Le rapport salue toutefois les avancées tunisiennes dans le domaine de la fintech, de l'éducation numérique et du e-commerce, des secteurs jugés "porteurs pour la croissance à moyen terme". Il recommande de renforcer les infrastructures numériques, d'encourager les partenariats public-privé et de stimuler la formation aux compétences digitales, indispensables à la compétitivité future.

Pour rappel, la Tunisie avait été classée 82e dans le précédent rapport de 2023, enregistrant ainsi un gain de six places. Une progression qui traduit, selon les observateurs, un effort soutenu de digitalisation, mais qui demeure "insuffisant" pour rivaliser avec les pays émergents les plus avancés dans la transformation numérique.

