Tunisie: Déficit commercial - Moez Soussi pointe le poids du secteur énergétique

Le déficit commercial de la Tunisie a atteint 16,728 milliards de dinars à la fin du mois de septembre 2025, contre 13,497 milliards durant la même période de 2024, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique (INS). Ce creusement s'accompagne d'un recul du taux de couverture des importations par les exportations, passé de 77,5 % à 73,5 %, a indiqué mardi 14 octobre 2025 Moez Soussi, professeur d'économie, sur les ondes d'Express FM.

Selon lui, le principal moteur de ce déséquilibre reste le déficit énergétique, estimé à 8,1 milliards de dinars, soit près de la moitié du déficit global. Moez Soussi a attribué cette situation à la baisse de la production nationale d'énergie, liée au ralentissement de l'octroi des permis d'exploration, à une gouvernance insuffisante du secteur et à la perte de confiance des investisseurs.

L'économiste a en outre évoqué un déficit de 2,7 milliards de dinars pour les biens d'équipement et de 4,99 milliards pour les matières premières et semi-manufacturées, un niveau qu'il juge "acceptable" car il reflète une activité productive et des investissements à long terme. À l'inverse, les produits alimentaires et de consommation enregistrent un excédent de 620 millions de dinars, preuve que le déficit tunisien ne découle pas d'une surconsommation, mais bien du déséquilibre énergétique.

Soussi a souligné que sans le déficit énergétique, la Tunisie aurait affiché un excédent courant, grâce notamment à la bonne performance du secteur touristique et aux transferts des Tunisiens à l'étranger, qui ont atténué la pression sur la balance commerciale. Il a par ailleurs noté la stabilité des réserves de devises et salué les signes d'un changement structurel de l'économie nationale, porteur de perspectives positives à moyen terme.

Sur le plan géographique, les échanges commerciaux avec l'Union européenne représentent 70,3 % des exportations tunisiennes sur les neuf premiers mois de 2025, totalisant 32,6 milliards de dinars, contre 32,3 milliards un an auparavant. Les ventes vers l'Allemagne (+11,2 %), la France (+8,4 %) et les Pays-Bas (+7,2 %) ont progressé, tandis que les exportations vers l'Italie (-10,1 %) et l'Espagne (-20,3 %) ont reculé.

Les échanges avec le monde arabe sont également en hausse, notamment avec la Libye (+7,4 %), le Maroc (+35,9 %), l'Algérie (+11,6 %) et l'Égypte (+33,5 %). Du côté des importations, la Tunisie a accru ses achats auprès de la France (+12,7 %), de l'Allemagne (+8,6 %), de la Chine (+29,4 %) et de la Turquie (+17,7 %), tout en réduisant ses importations en provenance de l'Italie, de la Russie et de l'Ukraine.