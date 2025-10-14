Tunisie: Le jeune Tunisien Mohamed Aziz El Haj Abdallah sacré champion de kick-boxing au Qatar

14 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le jeune athlète tunisien Mohamed Aziz El Haj Abdallah a remporté le titre du Youth Kickboxing Championship in Qatar, dans la catégorie K1 (nés en 2009-2010), lors de la 3e édition de cette compétition internationale organisée à Doha.

L'événement, qui s'est tenu dans la salle Berlin Gym du club Al Gharafa, a rassemblé des champions venus de plus de 15 pays, dont les Philippines, le Japon, l'Italie, l'Inde, l'Arménie, la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie.

Selon les organisateurs, cette édition a connu un niveau technique particulièrement relevé, avec la participation d'une élite mondiale du kick-boxing junior.

Grâce à cette performance, Mohamed Aziz El Haj Abdallah offre à la Tunisie une nouvelle distinction internationale, confirmant la dynamique positive du kick-boxing tunisien et la montée en puissance des jeunes talents sur la scène sportive mondiale.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.