Tunisie: Le jeune Tunisien Mohamed Aziz El Haj Abdallah sacré champion de kick-boxing au Qatar

Le jeune athlète tunisien Mohamed Aziz El Haj Abdallah a remporté le titre du Youth Kickboxing Championship in Qatar, dans la catégorie K1 (nés en 2009-2010), lors de la 3e édition de cette compétition internationale organisée à Doha.

L'événement, qui s'est tenu dans la salle Berlin Gym du club Al Gharafa, a rassemblé des champions venus de plus de 15 pays, dont les Philippines, le Japon, l'Italie, l'Inde, l'Arménie, la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie.

Selon les organisateurs, cette édition a connu un niveau technique particulièrement relevé, avec la participation d'une élite mondiale du kick-boxing junior.

Grâce à cette performance, Mohamed Aziz El Haj Abdallah offre à la Tunisie une nouvelle distinction internationale, confirmant la dynamique positive du kick-boxing tunisien et la montée en puissance des jeunes talents sur la scène sportive mondiale.