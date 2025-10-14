Tunisie: Sonatrach signe un contrat de 5,4 milliards $ avec le saoudien Midad Energy

La compagnie nationale algérienne Sonatrach a annoncé la signature d'un contrat de partage de production estimé à 5,4 milliards de dollars avec la société Midad Energy North Africa, filiale du groupe saoudien Midad Energy. Cet accord, officialisé lundi 13 octobre à Alger, porte sur l'exploration et le développement d'hydrocarbures dans le bassin d'Illizi, situé dans le sud-est du pays, à proximité de la frontière libyenne.

Ce partenariat, d'une durée initiale de 30 ans et extensible de dix années supplémentaires, prévoit une phase d'exploration de sept ans, entièrement financée par le partenaire saoudien pour un montant de 288 millions de dollars. Selon Sonatrach, les investissements prévus devraient permettre d'atteindre une production cumulée d'environ 993 millions de barils équivalent pétrole, comprenant 125 milliards de m³ de gaz commercialisable et 204 millions de barils d'hydrocarbures liquides (GPL et condensats).

L'accord s'inscrit dans la stratégie de diversification des partenariats internationaux engagée par l'Algérie afin de stimuler la production nationale et de moderniser ses infrastructures énergétiques. Le pays a récemment annoncé un plan d'investissement de 60 milliards de dollars sur la période 2025-2029, dont près de 80 % seront consacrés à l'exploration et à la production.

Lors du salon NAPEC 2025, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a réaffirmé l'ambition d'atteindre une production "100 % algérienne" à moyen terme, tout en consolidant les alliances étrangères nécessaires au transfert de technologies et au renforcement des capacités nationales.

Avant l'accord avec Midad Energy, Sonatrach avait déjà conclu plusieurs partenariats majeurs : 855 millions de dollars avec la société chinoise Jereh Oil & Gas Engineering, 850 millions de dollars avec Sinopec, et 1,35 milliard de dollars avec l'italienne Eni pour le champ de Zemoul El Kbar.