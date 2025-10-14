Tunisie: 400 millions de dinars investis pour moderniser les écoles tunisiennes

Le ministère de l'Éducation a investi 400 millions de dinars dans la réhabilitation et la modernisation des établissements scolaires à travers le pays, a annoncé mardi le ministre de l'Éducation, Nourredine Nouri, lors d'une séance plénière tenue sous la présidence du chef du Conseil national des régions et des districts, Imed Dherbali.

Selon le ministre, ces fonds ont été alloués à des projets de construction, de maintenance et d'équipement dans plusieurs gouvernorats, dans le but d'améliorer les conditions d'apprentissage et de garantir la sécurité des élèves.

Les réalisations concrètes comprennent la création de 17 nouveaux établissements scolaires (8 écoles primaires, 7 collèges et un lycée), la construction de 66 espaces préscolaires, la réhabilitation de 325 écoles, l'installation de 71 salles préfabriquées et la construction de 106 nouveaux murs d'enceinte jusqu'à fin septembre 2025. Par ailleurs, des systèmes de surveillance numérique ont été installés dans 500 établissements pour renforcer la sécurité à l'intérieur des écoles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a en outre évoqué l'avancement du programme spécial d'interventions urgentes, lancé en mai 2025, qui a permis le démarrage de 134 interventions sur le terrain dans 20 délégations régionales, dont 106 opérations de démolition et de reconstruction de murs pour un coût total de 10,7 millions de dinars. En parallèle, 300 interventions sont en phase de contractualisation, 129 en cours d'appel d'offres (13 millions de dinars) et 72 en phase d'étude et de préparation (8 millions de dinars).

Sur le plan logistique, le ministère a équipé l'ensemble des collèges et lycées de laboratoires informatiques mobiles et modernes, comprenant 2 260 laboratoires, 29 380 ordinateurs portables et 2 260 dispositifs de diffusion. En outre, 17 550 ordinateurs de bureau, 4 600 photocopieuses et 4 500 projecteurs numériques supplémentaires ont été fournis. Plus de 85 000 tables doubles ont également été acquises pour équiper 700 salles de classe, ainsi que 1 500 nouveaux laboratoires pédagogiques destinés aux écoles primaires.

Sur le plan social, Nourredine Nouri a annoncé la régularisation de la situation de près de 24 000 enseignants suppléants et agents de laboratoire, conformément à la décision présidentielle visant à mettre fin à l'emploi précaire dans le secteur.

Il a enfin salué le bon déroulement de la rentrée scolaire 2025-2026, marquée par un climat calme et organisé, précisant que les établissements éducatifs accueillent cette année 2 625 434 élèves, encadrés par près de 160 000 enseignants et personnels éducatifs répartis dans 6 164 écoles, collèges et lycées.