Tunisie: Santé - L'obésité un danger pour la santé

14 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de la Santé a souligné ce mardi dans un communiqué que l'obésité est plus qu'un simple excès de poids, c'est un danger pour la santé, car elle est une accumulation anormale ou excessive de graisse dans le corps, notant que l'obésité est médicalement définie lorsque l'indice de masse corporelle (IMC) dépasse 30.

Le ministère de la Santé a mis en garde contre les risques sanitaires de l'obésité, qui comprennent notamment le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, les problèmes articulaires et les troubles hormonaux.

Il a également passé en revue les causes les plus courantes de l'obésité, telles qu'un régime alimentaire déséquilibré, le manque d'activité physique, ainsi que le manque de sommeil et des facteurs génétiques et psychologiques.

Pour la prévention et le maintien d'un poids santé, le ministère de la Santé a insisté sur la nécessité d'adopter un régime alimentaire équilibré, de faire de l'exercice régulièrement, de dormir suffisamment et de réduire le stress, en plus de consulter directement un médecin et de suivre un programme nutritionnel et thérapeutique individualisé.

