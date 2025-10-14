Les travaux de la Conférence arabe sur « le développement économique des femmes et des filles en milieu rural » ont débuté ce matin à Tunis. Cette conférence est organisée par le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors, en collaboration avec l'Organisation de la Femme Arabe (OWA) et ONU Femmes, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale, célébrée le 15 octobre de chaque année.

À l'ouverture de la conférence, Mohamed Gdidi, chef de cabinet de la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors, a prononcé un discours au nom de la ministre Asma Jebri, dans lequel il a appelé à l'adoption d'un plan arabe unifié pour renforcer l'inclusion économique des femmes et des filles dans les zones rurales, et à développer des mécanismes de suivi et de coordination en tenant compte des spécificités arabes.

Il a insisté sur la nécessité d'établir des réseaux d'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin, ainsi que de soutenir les initiatives visant à améliorer la situation économique et sociale des femmes en milieu rural.

Le chef de cabinet de la ministre de la Famille s'est dit convaincu que les recommandations de cette rencontre constitueront une nouvelle étape pratique dans le processus de renforcement de l'intégration des femmes et des filles arabes en milieu rural, garantissant leurs droits à un travail décent et à une vie sûre, et soutenant leur statut dans la société pour une participation efficace et visible à la construction des sociétés de demain.

Il a souligné que dans le domaine du soutien à l'action économique des femmes, le ministère a lancé des programmes spécifiques, tels que le Programme National pour l'Entrepreneuriat Féminin et l'Investissement « Raedet » (Pionnières), qui a financé, jusqu'en août 2025, environ 6 000 projets féminins et créé plus de 12 000 emplois directs, avec des crédits dépassant les 50 millions de dinars.

Ce programme vise à encourager l'initiative féminine et à fournir financement et accompagnement pour la création de projets dans divers secteurs, notamment les services, l'agriculture biologique, l'artisanat, les industries de transformation et le tourisme rural, qui ont représenté, selon lui, 14 % du total des projets octroyés et un cinquième des crédits alloués au programme.

Il a fait remarquer que le pourcentage de femmes et de filles en milieu rural représente environ 32 % de la population active et 37 % des personnes employées dans le secteur agricole. C'est pourquoi le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Seniors a choisi ce thème, basé sur une conviction profonde que la justice sociale ne saurait être complète sans l'intégration des femmes dans tous les milieux, en particulier en milieu rural, où se recoupent les structures économiques, sociales, culturelles et communautaires, selon ses termes.

Pour sa part, Hanen Bendari, directrice des affaires de la femme au ministère, a révélé que le ministère a commencé à élaborer un Plan stratégique pour l'inclusion économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural à l'horizon 2030, dans le but de diversifier les voies de développement économique et social, de développer la législation et de soutenir le travail en réseau entre les différentes structures au profit des femmes travaillant en milieu rural.

Elle a expliqué que cette stratégie vise à assurer une gouvernance efficace et inclusive pour la mise en oeuvre des réformes, à renforcer la coordination entre les acteurs, à améliorer les mécanismes de suivi et d'évaluation, à garantir la transparence, ainsi qu'à promouvoir un accès équitable aux ressources économiques et financières, aux marchés, à la formation et au renforcement des capacités, à l'accès aux services de base, et à la participation et au leadership des femmes en milieu rural.

Le Plan stratégique pour l'inclusion économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural se décline en six axes : améliorer l'accès aux ressources économiques, financières et aux marchés, renforcer les capacités des femmes et des filles en milieu rural, leur fournir une formation appropriée et l'accès aux services de base, autonomiser les femmes et les filles en milieu rural, renforcer leur participation à la vie publique, garantir leurs droits et renforcer leur protection contre les formes de discrimination et d'inégalité.

La conférence a été ponctuée de témoignages vivants de femmes entrepreneures ayant réussi en milieu rural, dont Imen Chelbi, propriétaire du projet « Domaine El-Rawchen » dans la délégation de Zarzis (gouvernorat de Médenine).

Elle a expliqué que son projet, lancé il y a plus de 9 ans, est une maison d'hôtes basée sur l'agriculture écologique et environnementale, que ce soit dans la préparation des plats servis aux résidents ou dans l'offre d'ateliers de formation dans ce domaine, en plus de leur donner l'opportunité de découvrir une grande variété d'animaux élevés sur place.

De son côté, Lobna Damess, propriétaire d'un projet intégré de production d'huile et de vinaigre de figue de Barbarie lancé en 2016, a indiqué que son projet utilise l'huile de figue de Barbarie pour produire 70 produits cosmétiques très efficaces pour les soins de la peau et l'élimination des rides.

Elle a mentionné que l'huile de figue de Barbarie est considérée comme la plus chère au monde, son prix atteignant plus de 3 000 dinars le litre, et que toutes les études scientifiques mondiales ont confirmé son efficacité cosmétique pour la peau et sa haute valeur nutritive, selon sa déclaration.

Quant à Soundous Ben Nouri, fondatrice d'une unité de traitement des déchets médicaux dans la délégation d'El Krib (gouvernorat de Siliana), elle a indiqué que son projet, qui a démarré avec seulement sept employés en 2016 dans le cadre d'un partenariat public-privé, emploie aujourd'hui 60 travailleurs permanents et ambitionne d'offrir 145 emplois permanents au cours des prochaines années, affirmant qu'elle souhaite étendre son rayonnement aux niveaux arabe et africain.

Il est à noter qu'une exposition de produits des femmes et des filles en milieu rural, sous le thème « Identité... Investissement... Marketing », a été organisée en marge de cette conférence arabe.