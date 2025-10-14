Tunisie: Plus de 17 000 Tunisiens ont obtenu des microcrédits pour la première fois

Le nombre de personnes ayant obtenu un financement pour la première fois auprès d'institutions de microfinance a augmenté pour atteindre 17 260 au cours du deuxième trimestre de l'année 2025, contre 14 351 et 15 389 pour les mêmes périodes en 2024 et 2023, selon les données publiées par l'Autorité de contrôle de la microfinance (ACMF).

Les indicateurs et les données disponibles confirment que le secteur de la microfinance en Tunisie gagne en importance auprès d'une large frange de Tunisiens, compte tenu de la difficulté d'accéder aux prêts bancaires. En témoigne le fait que 821 123 Tunisiens ont obtenu un prêt auprès de ces institutions en juin 2025.

L'encours total de ces prêts a atteint 2 724 millions de dinars, contre 773 478 clients et 2 343 millions de dinars pour la même période en 2024, soit une augmentation annuelle estimée à 6,2 % en termes de nombre de clients et à 16,3 % en termes de valeur des prêts.

Le volume du microfinancement accordé par les institutions de microfinance sous forme de sociétés anonymes (SA) a représenté 98 % au cours du premier semestre 2025, contre seulement 2 % par les associations de microfinance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le prêt moyen par client a enregistré une augmentation de 9,5 % au cours de la même période, passant de 3 029 dinars à 3 318 dinars.

Les données de l'Autorité de contrôle indiquent que le secteur de la microfinance en Tunisie comprend sept institutions de microfinance sous forme de sociétés anonymes, opérant via 236 succursales, en plus d'une institution de microfinance sous forme d'association possédant six succursales. Cela s'ajoute à l'activité de 289 associations de microcrédit qui opèrent conformément aux dispositions de la loi n° 99/67 du 15 juillet 1999 relative aux microcrédits.

Les autorités financières tunisiennes s'efforcent de soutenir les programmes d'inclusion financière afin de permettre aux individus et aux institutions d'accéder aux services financiers dont ils ont besoin, tels que l'épargne, les paiements, les prêts et l'assurance, dans le but de renforcer la croissance économique, de réduire la vulnérabilité des personnes à faible revenu et de créer des opportunités d'emploi.

La loi de finances 2025 a inclus la création d'une ligne de financement de 20 millions de dinars pour soutenir l'inclusion financière et économique des catégories vulnérables et à faible revenu.

Le décret n° 117 de 2011 a créé l'Autorité de contrôle de la microfinance (ACMF) sous la forme d'une autorité indépendante dotée d'une autonomie financière. Elle se compose d'une direction générale et d'un conseil d'administration comprenant de multiples parties, telles que le ministère des Finances, la Banque Centrale de Tunisie, la Direction Générale des Assurances, la magistrature judiciaire et administrative, et le Conseil National de la Comptabilité.

Selon le décret, ses objectifs sont de surveiller les institutions de microfinance, de déterminer les infractions et les sanctions administratives et amendes, d'imposer des sanctions disciplinaires et de saisir la justice.