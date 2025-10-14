L'Espérance sportive de Tunis sera privée de plusieurs de ses joueurs lors de sa confrontation avec le club burkinabé du FC Rahimou, samedi prochain, au stade 4 août d'Ouagadougou, pour le compte du deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des champions africaine de football.

Il s'agit, notamment, des deux internationaux algériens, Youssef Belaili et Mohamed Amine Tougai, du brésilien Yan Sasse et du latéral gauche tunisien, Mohamed Ben Ali, tous blessés.

Dans une déclaration faite mardi à la TAP, une source informée au sein de la formation Sang et Or a indiqué que la blessure contractée par Sasse est intervenue lors de la séance d'entrainement de la veille, précisant que le joueur subira des examens approfondis pour trancher la question de son déplacement au Burkina Faso.

Selon la même source, la participation du latéral gauche, Mohamed Amine Ben Hmida et du défenseur central, Yassine Meriah, demeure encore incertaine et tributaire de l'évolution de leur état de forme.