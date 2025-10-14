Tunisie: Mohamed Ali Nafti conduit la délégation tunisienne au sommet du Mouvement des Non-Alignés

Sur instructions du Président de la République, le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, Mohamed Ali Nafti conduira la délégation tunisienne participant à la réunion ministérielle du Mouvement des Non-Alignés qui se tiendra à Kampala, en Ouganda, les 15 et 16 octobre 2025, sous le thème « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée ».

Cette réunion sera une occasion d'examiner les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des résultats du 19e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Mouvement des non-alignés, qui s'est tenu à Kampala du 15 au 20 juin 2025.

Elle permettra également de discuter des moyens de relever les défis mondiaux communs auxquels sont confrontés les pays du Sud et des solutions garantissant le développement durable pour tous et d'élaborer une nouvelle vision pour renforcer le multilatéralisme, la coopération et la solidarité internationale.

Cette participation représente aussi une nouvelle occasion de rappeler les principes de Bandung et de Belgrade, qui reposent sur le renforcement des fondements de l'indépendance, de la souveraineté, du respect mutuel, de la non-ingérence dans les affaires des autres États et de la coopération internationale équitable pour faire face aux défis politiques et économiques actuels, qui constituent l'une des constantes de la politique étrangère de notre pays.

En marge de cette réunion ministérielle, le Ministre tiendra des rencontres avec plusieurs de ses homologues afin de renforcer la concertation, d'examiner les moyens de promouvoir la coopération bilatérale et de nouer de nouveaux partenariats, notamment au niveau des organisations internationales et régionales.