En l'absence des blessés et des internationaux, Maher Kanzari prépare le déplacement dans la capitale burkinabé avec un effectif réduit. Le coach «sang et or» est privé d'éléments clefs, ce qui n'arrange pas vraiment ses affaires.

Préparer un match de Champions League durant la fenêtre Fifa n'est pas vraiment une aubaine pour le coach «sang et or», particulièrement ces jours-ci où il se trouve privé de trois joueurs-cadres retenus avec leurs équipes nationales.

Il y a Béchir Ben Saïd et Yassine Meriah avec la Tunisie, Youssef Belaïli et Mohamed Amine Tougaï convoqués en sélection algérienne ( sauf que ce dernier s'est blessé lors du classico disputé contre l'ESS). Il y a également Ibrahima Keita convoqué en sélection mauritanienne.

Quand on sait que l'Espérance affrontera samedi prochain Rahimo FC à Ouagadougou, il est clair que la préparation pour cette confrontation aller comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions se fait sans les internationaux.

Cinq joueurs dans le doute

Outre l'engagement des internationaux, l'infirmerie ne désemplit pas au grand désarroi de Maher Kanzari. Il y a d'abord Mohamed Amine Ben Hmida, blessé depuis le 21 septembre dernier. Une blessure musculaire contractée à Niamey au cours du match aller comptant pour le 1er tour préliminaire de la C1 africaine disputé contre l'Association Sportive des Forces Armées Nigériennes.

S'ajoutent les blessures de Mohamed Amine Tougaï et Mohamed Ben Ali contractées il y a une semaine lors du classico disputé contre l'ESS. Des blessures musculaires également.

Hier, Youssef Belaïli, autorisé par le staff technique de la sélection algérienne, a quitté le rassemblement des Fennecs à cause d'une blessure musculaire. De son côté, Yassine Meriah a ressenti des douleurs au niveau du genou et pourrait être ménagé pour le match de l'équipe de Tunisie de cet après-midi face à la Namibie.

Cela dit, la participation de ces cinq joueurs au match aller du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions contre Rahimo FC est dans le doute.

Laifi, Guenichi et Keita : les solutions existent

Même si ce trio se rétablit avant samedi, il ne sera pas opérationnel à 100%, chose qui oblige le staff technique «sang et or» à préparer des schémas tactiques qui impliquent l'utilisation des doublures. En ce sens, Kanzari a le choix entre Hamza Jelassi et Khalil Guenichi pour remplacer Tougaï dans l'axe central. Sur le flanc gauche de la défense, Nidhal Laifi remplace Ben Hmida depuis sa blessure. Sur le flanc droit de la défense, Ibrahima Keita et Mohamed Amine Bouchniba sont en ballottage pour prendre la place de Ben Ali.

Bref, les solutions existent pour remplacer les blessés. Il n'y a donc aucune raison de prendre des risques inutiles pour la santé des blessés, même s'ils retapent dans le ballon cette semaine.

Dans un autre volet, la direction du club prépare déjà le mercato hivernal afin d'aborder au mieux la deuxième moitié de la saison, sachant que la phase de groupes de la Ligue des champions débutera le 21 novembre prochain.