Afrique: C3 - Les Stadistes au Maroc ce samedi - Un périlleux déplacement pour le ST

A l'épreuve de l'Olympique Club Safi, au stade Al Massira, ce week-end, dans le cadre du 2e tour préliminaire de la Coupe de la CAF, les Bardolais ne doivent pas échouer.

Le soleil brille sur le Bardo depuis quelque temps avec un Stade qui caracole en L1 et qui vient de se payer le scalp de l'ambitieux outsider zarzissien. Ce faisant, d'ici samedi, le ST doit se retremper dans l'ambiance continentale et passer en mode C3 avec un match important à venir face à l'Olympique Club de Safi, représentant marocain de l'épreuve, et ce, dans le cadre du 2e tour préliminaire.

Un cycle relevé attend donc le Stade prochainement avec outre un périple qui le mènera samedi prochain au Maroc pour y croiser l'OC Safi au stade Al Massira, un périlleux déplacement face au CAB à Bizerte suivi de la réception du CSS au Ennaïfer. Le Stade de Chokri Khatoui est donc focalisé actuellement sur les préparatifs de son explication face à l'OC Safi.

Et pour garder les organismes en éveil, fenêtre internationale oblige, l'équipe stadiste a disputé en début de week-end dernier un test face à l'ES Beni Khalled au Bardo (1-1), un match amical qui a permis au staff technique de revoir les dispositions des siens et apporter les correctifs qui s'imposent.

Au révélateur de l'OC Safi, le Stade abordera en confiance ce rendez-vous, une échéance qui devrait après-coup permettre aux Bardolais de répondre à cette question : quelles ambitions continentales peuvent-ils avoir cette saison ? Depuis les promesses tenues face à l'ASC Snim de Mauritanie en préambule de la C3, le Stade montre de la consistance, sûr de ses forces et confirmant la montée en régime d'une équipe qui a gagné en constance et en rigueur sous la houlette de Chokri Khatoui.

Voilà donc un constat que les Stadistes doivent maintenant confirmer en Coupe de la Confédération, une scène sur laquelle les Bardolais n'ont pas percé la saison écoulée, mais sur laquelle ils entendent briller cette année, après avoir retrouvé la lumière en L1 et en prologue de cette C3.

Avec la même intensité et le même pressing étouffant

Après avoir prouvé, le ST doit donc confirmer pour non seulement atteindre un premier objectif, passer en phase des groupes, mais aussi pour s'offrir une bonne dose de confiance avant de défier les cadors de la L1. Récemment, en domptant l'ESZ avec une folle intensité et un pressing étouffant, les Stadistes ont annoncé la couleur, enfilant la tunique d'un outsider plus qu'ambitieux et non plus seulement l'habit d'une équipe frisson.

Et en l'état, prochainement, le cycle à venir ne manquera pas de situer davantage le niveau du ST dans le concert africain et local avec des affiches où la confiance et la prestance doivent être de mise.

Ce Stade-là est donc sur une très bonne dynamique et plus d'un indicateur laisse penser que l'équipe peut tenir tête à de grands adversaires, surtout que le Onze à Khatoui ne manque pas de ressources et d'alternatives, une donne importante quand on veut s'inscrire dans la durée. A titre d'exemple, outre une rotation qui a porté ses fruits, l'on note que la majorité des joueurs se valent et l'absence de tel ou untel ne pèse pas lourd en fin de compte.

En clair, se passer des services de l'axial Sghaïer, de l'ailier gauche Khemissi, du relayeur Smaâli et du piston Touré, pour différentes raisons, n'enraye pas le réacteur stadiste, bien au contraire.

Bref, le Stade sait se réinventer au fil des échéances avec aujourd'hui les montées en puissance de joueurs tels que le milieu polyvalent Wael Ouerghemi, la métamorphose de l'ailier droit Youssef Saâfi, le sens du but d'Amana Allah Haboubi, les rapides intégrations de l'attaquant Amadou Ndiaye et du latéral Aziz Saïhi, et enfin, le rôle «d'encadreur» tenu par le capitaine et axial Marouen Sahraoui. Pour toutes ses raisons, le Stade a de bonnes raisons d'aspirer à un parcours honorable en C3, pour peu que la fraîcheur, l'expérience et le talent soient au rendez-vous.