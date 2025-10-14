Madagascar: AG World Rugby - Le rugby féminin malgache sous les projecteurs à Londres

Le rugby féminin malgache a été mis en lumière lors de l'Assemblée Générale du World Rugby tenue récemment à Londres. Le parcours des Ladies Makis a été impressionnant.

Le président du Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, a rencontré la presse hier au Stade Makis Andohatapenaka pour faire le point sur leur séjour à Londres, à l'occasion de cette grande rencontre internationale. Bien que les Makis n'aient pas pu participer à la Coupe du Monde féminine, éliminées lors des qualifications à Dubaï, Madagascar a tout de même été honoré par une invitation officielle.

« Cette reconnaissance internationale s'explique par les progrès remarquables du rugby féminin dans la Grande île, aussi bien à XV qu'à VII. Le World Rugby n'a pas manqué de souligner cette avancée, allant jusqu'à s'interroger : "Que faites-vous donc pour faire évoluer aussi vite le rugby féminin, malgré les moyens limités ? » a déclaré le président de la Fédération. En effet, une délégation malgache conduite par Marcel Rakotomalala a pris part à l'événement. Elle comprenait Andonirina Herimahefa, présidente de la commission rugby féminin, et Felana Rajaona, responsable de la commission médicale.

Ces dernières ont présenté une exposition retraçant l'histoire et les exploits des Makis féminins, saluée par les participants. Autre moment fort, la capitaine des Makis, a été conviée à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Une marque d'estime qui témoigne du rayonnement croissant du rugby féminin malgache sur la scène internationale. Le président a également annoncé que la Solidarité Olympique a promis son soutien au développement du rugby féminin dans le pays.

En quête de 7 500 euros

Les Ladies Makis à VII préparent activement leurs prochaines échéances, notamment le Championnat d'Afrique et le World Rugby Sevens Challenger Series, prévues début novembre au Kenya. Cependant, un obstacle majeur persiste : le droit d'engagement et de participation, s'élevant à 7 500 euros, n'a pas encore été réglé. Marcel Rakotomalala a lancé un appel au ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'au nouveau Premier ministre pour une prise en charge urgente, d'autant plus que les frais des compétitions internationales précédentes auxquelles les Makis ont participé restent impayés et n'ont toujours pas été abordés en Conseil des ministres, selon ses explications. Le président a toutefois assuré aux Makis que tous les efforts seront déployés pour garantir leur participation à ce tournoi, malgré les obstacles financiers.