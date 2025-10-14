Madagascar: Réouverture en fanfare d'Analakely Stadium

14 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le Stade Analakely fait peau neuve ! Après de longues attentes, c'est une nouvelle qui va ravir les amateurs de football en salle à Antananarivo. Analakely Stadium, véritable institution nichée au coeur de la capitale, rouvre ses portes avec une allure totalement modernisée !

Cette réouverture, très attendue par les sportifs et les habitants du centre-ville, marque un tournant pour ce lieu emblématique. Au coeur de cette transformation, un tout nouveau gazon synthétique de haute qualité a été installé, promettant des matchs plus fluides, confortables et dynamiques. Fini les terrains abîmés ou irréguliers : les joueurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, pourront désormais fouler une pelouse digne des standards actuels. Ce lifting complet offre non seulement une meilleure expérience de jeu, mais redonne également ses lettres de noblesse à ce stade historique.

Et ce n'est pas tout ! Pour répondre aux besoins des passionnés, le stade sera accessible tous les jours, 24h/24, du lundi au dimanche. Que vous soyez un lève-tôt ou un noctambule, le terrain est prêt à accueillir vos exploits à toute heure. De plus, un parking sécurisé est mis à disposition pour garantir une tranquillité d'esprit aux visiteurs, qu'ils viennent en équipe ou en solo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le propriétaire du stade, enthousiaste, n'a pas caché sa joie : « Venez jouer, vibrer et profiter d'un terrain moderne en plein coeur de la ville ! ». Une invitation qui résonne comme un appel à tous les amoureux du ballon rond, mais aussi à ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir ce lieu unique.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.