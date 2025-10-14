Madagascar: Marion - Le concert des 20 ans de scène reporté, mais pas annulé

14 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

La célébration des 20 années de scène de Marion se voit compromise en raison des événements actuels.

Pour rappel, Marion, basé aux États-Unis, était spécialement resté à Madagascar pour marquer cet anniversaire symbolique, après sa participation au concert Génération 2000's le 27 juillet dernier.

SR Event, l'organisateur qui l'accompagne dans cette tournée de célébration, vient d'annoncer la difficile décision de reporter le grand concert prévu le 26 octobre prochain au Palais des Sports. Ce spectacle devait clore en beauté les festivités de ce vingtième anniversaire.

Les organisateurs tiennent toutefois à rassurer le public : le report ne sera que temporaire. Dès que la situation le permettra, le concert sera reprogrammé et prendra la forme d'un « concert pour la paix », afin de célébrer deux décennies de carrière dans un esprit de fête et de solidarité.

Par ailleurs, tous les billets déjà vendus resteront valables pour la nouvelle date à venir.

Malgré ce contretemps, Marion et son équipe gardent le cap : la fête aura bien lieu, avec la même énergie, le même message de paix et toujours autant d'amour pour son public.

