Afrique: Mondial 2026 - Les Barea atteignent leurs limites

Madagascar a encore frôlé la qualification pour les barrages de la CAF avant d'aborder la 9e journée des éliminatoires du Mondial. Tout a basculé à l'issue de la phase qualificative de la zone Afrique.

L'élimination de Madagascar ne tient plus qu'à un fil. Après la lourde défaite face aux Aigles maliens, dimanche, lors de la 10e et dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026, les protégés du coach Corentin Martins ont quasiment tiré un trait sur leur rêve de qualification historique. Classés deuxièmes du groupe I avec 19 points (+8), les Barea ne figurent plus dans le top 4 des meilleures équipes deuxièmes appelées à disputer les barrages de la CAF.

Le Burkina Faso occupe la tête des meilleurs deuxièmes (21 points), suivi du Gabon (22 points), de la RD Congo (19 points) et du Cameroun (18 points, +12).

Même si la FIFA et la CAF doivent officialiser ce soir l'application de la nouvelle règle consécutive au retrait de l'Érythrée, la Grande Île est déjà en ballotage défavorable. Madagascar occupe provisoirement la 4e place derrière trois nations : le Gabon dans le groupe F (16 points), le Burkina Faso dans le groupe A (15 points) et le Cameroun dans la poule D (14 points). Les Burkinabè ont défait l'Éthiopie (3-1) dimanche lors de la 10e journée, tandis que le Gabon, le Cameroun, la RD Congo (13 points) et l'Ouganda (11 points) doivent encore disputer leur dernier match respectif ce mardi.

Victime d'un changement en cours

Dans le groupe B, les Congolais affronteront ce soir le Soudan, tandis que les Ougandais, dans la poule G, se mesureront à l'Algérie, déjà qualifiée.

En comparant la performance des deux sélectionneurs des Barea A durant cette campagne qualificative, le technicien local Romuald Rakotondrabe avait dirigé quatre matchs, enregistrant deux victoires -- contre le Tchad (3-0) et contre les Comores (2-1), respectivement lors des 2e et 3e journées -- ainsi qu'un match nul face au Mali lors de la 4e journée (1-1). Sa sélection avait débuté par une défaite concédée dans les dernières minutes contre le Ghana (0-1).

Corentin Martins a ensuite pris le relais pour les six journées restantes. Sous la houlette du technicien franco-portugais, Madagascar a remporté quatre matchs : contre la Centrafrique à l'aller (4-1) et au retour (2-0), face au Tchad (3-1) et aux Comores (2-1). Les Barea ont également subi deux défaites, face au Ghana (0-3) lors de la 6e journée et face au Mali (1-4) lors de la 10e.

Bref, les Barea semblent avoir atteint leurs limites, peinant à rivaliser avec les grandes nations africaines comme le Ghana ou le Mali, dont les effectifs sont majoritairement composés de joueurs évoluant dans les championnats européens de première division.

Le sélectionneur et ses joueurs n'ont désormais plus qu'à attendre -- sans trop d'espoir -- les résultats des autres nations encore en lice pour décrocher le quatrième ticket qualificatif pour le tournoi de barrage continental.