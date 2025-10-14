Madagascar: Mahajanga - Les bureaux de la Cisco et de la Dren barricadés

Les membres du Syndicat des enseignants de Madagascar à Mahajanga ont fermé les bureaux de la Cisco de Mahajanga I et du district de Mahajanga II, ainsi que ceux de la Dren de Boeny.

Le coordonnateur du Syndicat des enseignants de Madagascar (Sempama) à Mahajanga, Justin Rajaonarivelo, a dirigé cette action en ordonnant l'arrêt de toutes les activités pédagogiques et scolaires dans la région de Boeny. Tout le personnel a été évacué des locaux de la Circonscription scolaire (Cisco) de Mahajanga I, situés dans le fokontany de Manga, ainsi que du siège de la Dren de Boeny, près du bloc administratif à Ampisikina, hier matin.

Toutefois, une demande d'autorisation de manifestation a été déposée auprès de la Direction régionale de l'Éducation nationale. Les cours sont également suspendus dans les lycées, collèges et écoles primaires publics, à l'exception des établissements privés, qui ne participent pas à la grève générale.

Solidarité

« Nous avons procédé à la fermeture de tous les bureaux des Cisco et Dren à Mahajanga. Cette décision s'applique aussi aux districts de Marovoay, Ambato Boeny, Soalala et Mitsinjo. Nous veillerons à faire respecter cette mesure par solidarité avec le mouvement.

Nos revendications portent principalement sur l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, notamment le recrutement massif des sortants des ENF, du CRINFP ainsi que de l'École normale supérieure. Nous demandons également une refonte totale du bon de caisse, qui n'est plus adapté à la réalité actuelle, avec ses différentes indemnités et allocations familiales par enfant. L'intégration doit être systématique. Nous exigeons aussi une prise en charge médicale au niveau de la Cisco. »

Par ailleurs, le prélèvement de l'IRSA sur les vacations du BEPC et du CEPE ne doit plus être appliqué. « La manifestation se poursuivra tant que ces revendications n'auront pas été satisfaites », précise le coordonnateur. Tous les personnels, enseignants et administratifs, relevant des Cisco et Dren, doivent se réunir chaque matin au lycée Philibert Tsiranana, quartier général du syndicat pendant la grève.

De leur côté, les étudiants de l'Université de Mahajanga, accompagnés des internes en médecine, ont pu descendre pacifiquement dans les rues, depuis le campus d'Ambondrona, en passant par Mazava Huile jusqu'à Tsaramandroso, pour s'arrêter devant l'Hôtel de Ville.

Ils sont restés plus d'une demi-heure sur la place publique pour une série de discours de revendication, comme il est de coutume.

« Nous lançons un appel aux différentes associations politiques, à la société civile, aux habitants et aux sympathisants de notre cause à nous rejoindre. Nous insistons pour que tous les instituts de l'Université de Mahajanga soient convertis en facultés. Il n'existe actuellement que deux facultés contre plusieurs instituts payants à Ambondrona. Nos conditions de vie dans les dortoirs sont déplorables et indignes. Les infrastructures ne sont pas adaptées à la vie universitaire. L'Université ne dispose même pas d'un laboratoire», clament les manifestants.

Les Sojabe ont réaffirmé leur soutien et déclaré qu'ils se tiennent aux côtés des étudiants dans cette lutte.