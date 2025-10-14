Madagascar: Gaming - MiaryZo de Tekken 8 présentée en France

La nouvelle bande-annonce de MiaryZo, première héroïne malgache de Tekken 8, a électrisé les fans lors du championnat Evo France 2025 à Nice.

Le public de l'Evo France 2025, rendez-vous incontournable des amateurs de jeux de combat, a vibré ce week-end à la découverte de la nouvelle bande-annonce de MiaryZo, dernier personnage de la saison 2 de Tekken 8. Annoncée pour une sortie officielle le 5 décembre, la jeune combattante malgache fascine déjà par son charisme et son histoire : « MiaryZo, déesse guerrière réincarnée, part à la recherche de ses meilleurs amis. Un pouvoir ancestral. Une jeunesse fougueuse. »

Victoire malgache

Cette apparition marque une nouvelle étape pour Madagascar, déjà entré dans l'histoire de Tekken en août dernier avec la révélation du personnage à Las Vegas par Katsuhiro Harada, créateur de la franchise. Première héroïne africaine de la saga, MiaryZo incarne la vitalité d'une jeunesse insulaire fière de sa culture.

Pratiquante de moraingy, art martial traditionnel, elle combat aux côtés de deux lémuriens, Vanilla et Cacao, dans un décor inspiré du quotidien malgache : baobabs, trano gasy, zébus et rythmes du terroir.

« Ce personnage est une victoire pour tous les fans malgaches, un moteur pour les jeunes qui rêvent d'exister sur la scène mondiale », confie Abraham Rajaomazava, porte-parole de la communauté Tekken Madagascar.