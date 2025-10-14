Madagascar: Gaming - MiaryZo de Tekken 8 présentée en France

14 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

La nouvelle bande-annonce de MiaryZo, première héroïne malgache de Tekken 8, a électrisé les fans lors du championnat Evo France 2025 à Nice.

Le public de l'Evo France 2025, rendez-vous incontournable des amateurs de jeux de combat, a vibré ce week-end à la découverte de la nouvelle bande-annonce de MiaryZo, dernier personnage de la saison 2 de Tekken 8. Annoncée pour une sortie officielle le 5 décembre, la jeune combattante malgache fascine déjà par son charisme et son histoire : « MiaryZo, déesse guerrière réincarnée, part à la recherche de ses meilleurs amis. Un pouvoir ancestral. Une jeunesse fougueuse. »

Victoire malgache

Cette apparition marque une nouvelle étape pour Madagascar, déjà entré dans l'histoire de Tekken en août dernier avec la révélation du personnage à Las Vegas par Katsuhiro Harada, créateur de la franchise. Première héroïne africaine de la saga, MiaryZo incarne la vitalité d'une jeunesse insulaire fière de sa culture.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pratiquante de moraingy, art martial traditionnel, elle combat aux côtés de deux lémuriens, Vanilla et Cacao, dans un décor inspiré du quotidien malgache : baobabs, trano gasy, zébus et rythmes du terroir.

« Ce personnage est une victoire pour tous les fans malgaches, un moteur pour les jeunes qui rêvent d'exister sur la scène mondiale », confie Abraham Rajaomazava, porte-parole de la communauté Tekken Madagascar.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.