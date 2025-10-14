Madagascar: Manifestation - Les Tananariviens poursuivent leurs activités

14 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Après plusieurs jours de perturbations qui ont affecté le commerce et les transports, la vie quotidienne reprend progressivement dans la capitale. Les trottoirs et les bords de route sont à nouveau envahis par les marchands de rue, qui ont repris leurs activités après une suspension temporaire. Des étals de fruits, légumes, vêtements et divers articles offrent à nouveau aux habitants un large choix de produits.

Cependant, tous les commerçants n'ont pas encore repris le travail. De nombreuses boutiques et magasins restent fermés, les propriétaires préférant observer l'évolution de la situation avant de rouvrir leurs portes.

Rassurant

Du côté des transports, les taxis-brousse, bus et autres transports collectifs ont également repris du service, permettant aux habitants de se déplacer pour le travail ou les courses. L'arrêt de bus d'Ambohimanambola a été rouvert à Ambohijatovo Ambony, un lieu qui a été bloqué pendant plusieurs jours.

Des habitants témoignent de ce retour progressif à la normale.

« C'est un soulagement de voir les marchés réouverts. On peut enfin acheter des légumes et des produits quotidiens sans difficulté », confie Hery Toky, un père de famille. De son côté, Miarintsoa, un étudiant, se réjouit que les transports reprennent. « Je peux retourner en cours et continuer mon programme normalement. C'est rassurant après plusieurs jours de blocage », ajoute l'étudiant.

Petit à petit, Antananarivo retrouve son rythme habituel. Même si la situation n'est pas encore totalement revenue à la normale, les signes d'un retour à la vie quotidienne sont perceptibles et encouragent habitants et commerçants.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

