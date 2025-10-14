Madagascar: Manifestation - La Gen Z campe sur la Place du 13 Mai

Les manifestants du mouvement Gen Z ont maintenu leur position sur la Place du 13 Mai à Analakely, haut lieu historique des contestations. Depuis samedi, ils y organisent quotidiennement des rassemblements pour exprimer leurs revendications politiques et sociales, centrées sur le changement de gouvernance, la transparence et l'amélioration des conditions de vie.

Hier encore, la place a été le théâtre d'une nouvelle journée de mobilisation marquée par la participation de syndicats, d'étudiants et de politiciens venus soutenir le mouvement. La matinée a débuté par des marches syndicales vers plusieurs ministères, où les manifestants ont exhorté les fonctionnaires à rejoindre le mouvement.

En début d'après-midi, une délégation s'est rendue au siège de l'Office de la Radio et de la Télévision Malagasy (ORTM), à Anosy, pour réclamer une plus grande ouverture des médias publics. Les échanges avec les responsables de la RNM et de la TVM se sont déroulés dans le calme, avant que quelques employés ne rejoignent les manifestants à Analakely. La journée s'est achevée sur une note émotive, avec une cérémonie d'hommage à un père de famille décédé lors des affrontements de samedi.