Madagascar: Les écoles publiques fermées

Toutes les écoles publiques à travers le pays sont fermées. Les lycées, les CEG (collèges d'enseignement général) et les EPP (écoles primaires publiques) sont concernés, selon le communiqué de l'Union des enseignants et des agents des établissements publics, hier.

Les enseignants, qui revendiquent plusieurs améliorations, se sont également mobilisés hier sur la place du 13 Mai. Ils demandent de meilleures conditions de travail et une revalorisation de leurs salaires. « Nous ne demandons pas des privilèges, mais le respect de nos droits et la revalorisation du secteur éducatif », affirment plusieurs d'entre eux.

Parmi leurs principales revendications figurent le recrutement des enseignants vacataires, le versement des indemnités de logement, l'alignement de la grille indiciaire, l'octroi d'allocations familiales, l'automatisation complète du processus de recrutement et l'amélioration des infrastructures scolaires.

Le ministère reste à l'écoute

Depuis le 25 septembre, soit quatre semaines, les cours sont perturbés par ces mouvements de revendication. En attendant que leurs doléances soient entendues et satisfaites, les enseignants ont suspendu les cours ainsi que les services administratifs.

Pendant ce temps, les élèves des établissements privés poursuivent normalement leurs études, une situation qui préoccupe plusieurs acteurs du secteur éducatif.

« Avec cette interruption prolongée, un important écart risque de se creuser entre le niveau des élèves des écoles publiques et ceux des établissements privés », confie une source hier.

Face aux revendications des enseignants dans plusieurs lycées du pays, les autorités ont apporté leurs explications. La semaine dernière, Mbolameva Malazanomenarivony, directeur de la DREN Analamanga, a déclaré : « Les revendications des enseignants ont été prises en compte. Certaines relèvent toutefois d'autres autorités, que nous invitons à assumer leurs responsabilités. Nous appelons également les enseignants à ne pas négliger l'enseignement des élèves ». Le ministère de l'Éducation nationale réaffirme, par ailleurs, son ouverture au dialogue avec les enseignants.